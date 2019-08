Elecciones en Mendoza: cuatro ciudades importantes eligen intendentes

Cuatro ciudades importantes de la provincia de Mendoza elegirán el próximo domingo 1 de septiembre intendentes que buscan ser reelegidos en San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán. Todos son referentes peronistas que apoyan la candidatura nacional de Alberto Fernández, en un territorio gobernado por el presidente de la UCR e integrante de Cambiemos, Alfredo Cornejo.

Los candidatos lograron superar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatotiras (PASO) celebradas el 28 de abril último, quienes, además, recurrieron a la Corte Suprema para poder ser reelectos, tras el decreto del gobernador Cornejo que promulgó una reforma constitucional que impedía las reelecciones.

En San Rafael, Emir Félix obtuvo el 53% de los votos en las PASO y el próximo domingo va por su tercer mandato, en competencia esta vez con el candidato radical Abel freidemberg y el demócrata Mario Castillo. Debido a la crisis económica del país, Félix resaltó que debió hacer "una campaña cortita y no he dejado la gestión para dedicarme a ella. La situación que vive el país no da para que se encare una campaña proselitista. Decidimos hacer una mínima cartelería para dejar un ambiente que se sepa que hay elecciones nada más".

En el caso de Lavalle, el intendente Roberto Righi obtuvo casi el 57% de los votos en las PASO y compite ahora con el candidato del frente Cambia Mendoza, el senador Jorge López. El jefe comunal cuenta con el apoyo de la senadora y candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, con quien compartió varios actos de campaña.

El mismo rol comparte el intendente de San Martín, Jorge Giménez, quien quedó en carrera para buscar un nuevo mandato y, en caso de triunfar, podría llegar a los 20 años en el cargo si vence el domingo. Este fin de semana disputará el cargo ante el médico Raúl Rufeil, de Cambia Mendoza, el demócrata Armando Magistretti y María Emilce Chacón, del FIT.

La provincia de Mendoza desdobló las elecciones

En este caso, por la corta diferencia que hubo en las primarias, el radicalismo mantiene la esperanza de que Rufeil pueda dar una sorpresa. Sin embargo, con el resultado del Frente de Todos en las PASO nacionales y sus implicancias en la provincia, el PJ local se entusiasma con mantener o sumar votos.

Por su parte, el jefe comunal de Tunuyán, Mario Aveiro, ocupa ese cargo desde 2011 y buscar llegar a los 12 años en el poder de ese distrito. En las PASO obtuvo cerca del 70% de los votos e irá a las urnas frente al candidato radical, Gastón Barcenilla. El próximo 29 de septiembre se disputarán las elecciones para gobernador, donde le Frente de Todos lleva a Fernández Sagasti para enfrentar al candidato radical Rodolfo Suarez, el favorito para convertirse en el sucesor de Cornejo.

