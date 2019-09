Elisa Carrió apuntó a la interna de Cambiemos: "Ustedes estaban dormidos"

Elisa Carrió fue una de las protagonistas del acto de relanzamiento de campaña del presidente Mauricio Macri que copó este sábado 28 de septiembre la plaza de Barrancas de Belgrano. La diputada nacional fue la primera en tomar la palabra antes de la llegada del jefe de Estado y brindó un encendido discurso que tuvo una recepción favorable entre el público.

"Queremos la unidad de todos los argentinos. Queremos que nadie se tenga que ir del país. Queremos Justicia, no venganza. Queremos paz, no queremos violencia", dijo la líder de la Coalición Cívica - ARI desde el palco, acompañada por el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, en uno de los tramos que tuvo mayor aceptación entre la multitud.

Lilita, sin embargo, no da puntada sin hilo, y aprovechó el escenario para profundizar sus internas con sus rivales en el oficialismo. La legisladora recordó la noche del 11 de agosto en el búnker de Juntos por el Cambio, donde muchos dirigentes no salían de su asombro por la ventaja de 15 puntos que obtuvo Alberto Fernández frente a Macri en las PASO. El presidenta ya había salido a reconocer la derrota, incluso antes de que se difundieran los números del escrutinio, y mandó a los asistentes "a dormir". Carrió se rebeló y brindó entonces una encendida arenga: sostuvo que en octubre "va a ganar la Argentina republicana".

Por eso, en la tarde de este sábado, la referente de Cambiemos recordó esa jornada. "El día del búnker trágico, yo era la única segura de que ganábamos en octubre, porque ustedes estaban dormidos". El público de Belgrano respondió "no" y Carrió tuvo que corregir: "Bueno, a lo mejor no todos", dijo, y agregó que "todos estarán despiertos hasta las 6 de la mañana el 27 de octubre".

Macri: "Un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver"

La diputada cuenta con varios rivales en el Gabinete nacional, entre los que destacan el jefe de Gabinete Marcos Peña, que también estuvo hoy en Belgrano, y el asesor ecuatoriano Jaime Duran Barba. Sin dar nombres, en el último mes y medio profundizó las críticas a quienes, sostiene, no hicieron lo suficiente por la reelección de Macri. "Soy la única a la que le encanta asumir derrotas. Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ, incluso ministros, lo vengo viendo todos los días pero no lo voy a decir hasta que termine", lanzó este viernes. Junto a Pichetto, figura entre los "halcones" que no dan la elección por perdida y siguen militando por los votos, frente a otros funcionarios que ya ven como inevitable el triunfo del Frente de Todos.

Por eso, Carrió cerró su discurso de este sábado reiterando su apoyo al jefe de Estado: "Sé de dónde viene, los problemas que ha tenido, pero sé la voluntad inquebrantable que tiene de cambiar este país en serio", dijo sobre Macri.

En la misma línea del mandatario, la legisladora admitió la crisis económica: "Es difícil, yo sé que muchos sufren, porque la libertad se gana con trabajo, pero se gana. Ya no es una lucha por la economía, no se equivoquen, las luchas históricas son por la dignidad de los pueblos", concluyó.

