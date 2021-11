La Embajada de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos evitar ir a Plaza de Mayo

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina envió una recomendación a los ciudadanos estadounidenses que estén en la ciudad de Buenos Aires que eviten la zona de la Plaza de Mayo, debido a la movilización de este 17 de noviembre.

Es que este miércoles se conmemora el Día de la Militancia Peronista, por el regreso al país de Juan Domingo Perón en 1972 después de 17 años de exilio.

“Una manifestación está prevista para el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 3 pm en la Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires”, comienza el anuncio.

⚠️A demonstration is planned for Wednesday, November 17, 2021, at 3 p.m. at Plaza de Mayo, City of Buenos Aires.



⚠️We reminds all U.S. citizens to avoid demonstrations due to their unpredictable nature and to avoid all large gatherings.