En la Ciudad, Santoro unifica discurso con Massa

El peronismo porteño y Leandro Santoro se sienten confiados y creen que habrá segunda vuelta en la Ciudad. Lo dan por sentado, sobre todo porque Jorge Macri no podrá retener los votos de Martín Lousteau. Así lo entienden y así lo hacen saber. Y por si quedaban dudas, el propio Santoro le pidió a los votantes de Lousteau que lo apoyasen en las generales al finalizar su intervención en el debate de candidatos porteños el miércoles pasado.

En UxP de la Ciudad sienten que ganaron la “pulseada” por la agenda y que muchos candidatos (incluso Jorge) se vieron obligados a tomar propuestas de la agenda del peronismo, fundamentalmente lo relativo al Código Urbanístico y a la salud mental.

El peronismo pondrá especial énfasis en las comunas del centro y del oeste de la Ciudad en donde el radical obtuvo los mejores números. Allí, con un esquema territorial que incluso se asemeja a los viejos “timbreos” del PRO volcarán buena parte de las energías. Asesorado por el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, Santoro va por “los votos de Lousteau” y no por la marca de JxC ni del radicalismo. Según los cálculos, hay una porción importante de los votantes de Lousteau pretenden “cambios” en la gestión local.

Fue por eso que el candidato de UxP realizó un anuncio en el que “tomaba” propuestas del excandidato. En el comando de campaña agregan que se trata de propuestas que Lousteau le “copió” a Santoro antes de perder la interna.

El catalán también ha sugerido aspectos de lo estético, como el escenario en formato 360° en el que Santoro anunció sus medidas para los primeros cien días de gobierno.

Si bien el candidato del peronismo mantendrá un discurso enfocado a lo local, se cree que será imposible no nacionalizar parte de la campaña sobre todo porque en “la Ciudad, pasan las cosas nacionales”. También el asesor catalán ha planteado la necesidad de apoyar a Sergio Massa y de hacer campaña con él. Santoro, al igual que el ministro-candidato, llama a un “gobierno de unidad”. Además, con la posibilidad de que se dé un escenario de ballottage en el que queden cruzados Milei vs. Massa y Macri vs. Santoro, entienden que una estrategia discursiva 100% local quedaría descalibrada.

Muchas fuentes del peronismo territorial señalan que en la calle, militantes del radicalismo expresan simpatías y apoyo a Santoro. Un dato que grafica un estado de ánimo y que podría anticipar el comportamiento de quienes apoyaron al senador en las PASO.