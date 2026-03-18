Según una encuesta, el 66,3 % piensa que la democracia es el sistema "preferible": la opinión sobre la dictadura

El próximo martes 24 de marzo se cumpilrán los 50 años del último golpe cívico-militar y la encuestadora Zuban Córdoba le tomó el pulso a la valoración actual de la democracia, además de sondear el recuerdo o el concepto que tiene la población sobre el período de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. El dato que resalta es que el sistema democrático es valorado como el preferible por el 66,3 %. Pero cuando la pregunta es por el actual funcionamiento, una mayoría del 48,6 % lo considera "inadecuado".

El estudio, de alcance nacional, se realizó entre el 11 y el 14 de marzo y hubo 1500 consultados, mayores de 16 años. En la división por géneros entre hombres y mujeres surgió un elemento sobre el desempeño actual de la democracia. El 48 % de ellos está conforme, pero ellas, sólo el 36,7 %.

"Ellas son las que están más de acuerdo en mantener viva la memoria, pero se siguen enfrentando a problemas sociales que les impiden un ejercicio pleno de los derechos", analizan los autores del estudio.

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Encuesta: la democracia es el mejor sistema

Para el 66,3 % la democracia es el sistema de gobierno preferible. "Es una mayoría, pero no homogénea", marcan los consultores. Porque hay un porcentaje del 13,4 % al que le da "igual" un sistema u otro.

Y muy cerca, un 12,1 % asegura que un sistema autoritario es preferible, por lo menos en algunas circunstancias.

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La opinión sobre la útima dictadura

Cuando la pregunta es sobre la última dictadura, un fuerte mayoría, el 68,6 %, opina que fue un período de falta de libertad, violaciones a los derechos humanos y crisis económica. Cuando se mencionó puntualmente el plan sistemático para la desaparición de personas, el 57,1 % por ciento dijo que la dictadura lo aplicó. El 25,2 %, la cuarta parte de los consultados, sostuvo que el gobierno de facto "enfrentó un guerra contra el terrorismo".

Más del 73 % cree que es muy importante o algo importante mantener la memoria sobre la dictadura. Casi un 19 por ciento piensa lo contrario.

Los votantes de Milei y los votantes de Massa

La mayoría de los votantes de Javier Milei, 56,8 %, está de acuerdo sobre los aspectos negativos del período dictatorial. pero la cifra es sensiblemente inferior que en los que votaron a Sergio Massa, donde llega al 86,4%.

Ante la pregunta sobre la necesidad de mantener viva la memoria, también se marca la brecha. El 61,2 % de quienes votaron al actual Presidente respondieron afirmativamente. Y el 90,6 % en el caso de quienes en el ballottage optaron por el canidadato de Unión por la Patria.

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Sobre este punto, la mirada mayoritaria es negativa. Solo el 15,8 % cree que lo hace "de manera suficiente".

El resto se reparte entre quienes opinan que lo hace de "manera insuficiente" o que directamente no los prepara.

LT