El próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. En ese marco, organismos de Derechos Humanos convocaron a toda la sociedad a participar de la tradicional movilización, esta vez con una consigna central: asistir con la foto de una persona desaparecida y el mensaje "Que digan dónde están".

A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar proponen marchar con la foto de una desaparecida

La convocatoria pone el foco en la búsqueda de la verdad, que todavía hoy —medio siglo después del inicio de la dictadura— continúa como una herida abierta. Los organismos invitaron a las y los participantes a llevar la imagen de un desaparecido o desaparecida, para que esos rostros y sus historias encabecen la marcha hacia Plaza de Mayo.

"A 50 años del golpe, seguimos marchando a la plaza con las y los 30.000, con la convicción intacta de que el único camino es la justicia", dice la convocatoria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sacaron la placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura militar en la Casa Argentina en París

La propuesta consiste en que quienes asistan preparen una pancarta con la fotografía de un desaparecido o desaparecida, en tamaño A4, acompañada por su nombre y la consigna "Que digan dónde están". La imagen deberá colocarse sobre cartón o cartulina para darle mayor firmeza y llevarse colgada del pecho con un hilo o una cinta durante la movilización.

"Cada presencia simboliza memoria, identidad y compromiso colectivo", agregaron desde la organización.

H.I.J.O.S. Capital convoca a marchar este 24 de marzo con fotos de una persona desaparecida en el pecho

Organizaciones de Derechos Humanos convocantes

- Abuelas de Plaza de Mayo

- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

- H.l.J.O.S. Capital

- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

- Asociación Buena Memoria

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

- Comisión Memoria. Verdad y Justicia Zona Norte

- Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

- Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

- Liga Argentina por los Derechos Humanos

- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

NG/fl