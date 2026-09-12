Entusiasmo y cautela en el Gobierno frente a los amagues de Trump sobre Malvinas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a estremecer a Balcarce 50 con solo un par de frases sobre las Islas Malvinas. El inquilino de la Casa Blanca declaró ayer que un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por el control del archipiélago austral sería un “desastre potencial”, con un detalle no menor: dijo que “podría intervenir” para intentar resolverlo si ambos países se lo solicitaran.

Las declaraciones tuvieron lugar en una rueda de prensa, luego de un encuentro entre Trump con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín, Irlanda. Bajo ese ámbito afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes” y sostuvo que Argentina y Reino Unido son actualmente “dos países” que están “enfadados” entre sí.

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Luego mencionó los problemas que enfrenta el Reino Unido. “Los británicos tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, expresó el líder republicano ante la posibilidad de una nueva avanzada militar inglesa hasta el Atlántico Sur por un eventual conflicto.

“Estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, disparó y sostuvo que está convencido de que “lo llamarán para intervenir en ese posible desastre, pero si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”.

Trumpismo con peluca: en el Gobierno se ilusionan con la instalación del conflicto

Trump aprovechó la ocasión para sacar a la luz un argumento que ya había dado a conocer en una entrevista con The Daily Telegraph el mes pasado. Allí señaló que “revisará la posición de EE.UU.” en referencia a la disputa que tiene a la gestión libertaria ocupada en las últimas dos semanas, con el presidente Javier Milei a cargo del tema.

Las frases del presidente norteamericano no pasaron inadvertidas en la administración libertaria.

Ante las consultas de PERFIL, decidieron no realizar comentarios sobre la postura del magnate republicano. Es más: anticiparon que cualquier tipo de contestación verá la luz de “manera oficial”, por los canales que habitualmente utiliza Presidencia para dar cuenta de la posición del Gobierno.

Trump en Irlanda, con el premier Micheál Martin. (FOTO AFP)

Pero por lo bajo hubo voces libertarias que destacaron como “positivo” que Trump se haya involucrado en una problemática central para Milei. Y, en esa línea, expresaron que la posición del empresario puede funcionar como un factor determinante a la hora de tomar contacto con el gobierno inglés. No obstante, dicen que es muy temprano para sacar conclusiones y que se evaluarán de manera cuidadosa los próximos pasos en relación al tema, luego de días cargados de anuncios sobre Malvinas.

El viernes, por ejemplo, la Casa Rosada comunicó que avanzará a toda velocidad con la reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata de una obra considerada estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida desde la óptica de la Casa Rosada.

Por eso, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajaron a Tierra del Fuego, recorrieron el predio donde se desarrolla el proyecto y mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella. Hubo fotos y gestos de sintonía entre todos los funcionarios para dar cuenta que el Gobierno no piensa perder el tiempo. Pese a que la obra quedó paralizada durante los últimos años por falta de fondos.

En concreto, la construcción de la Base Naval Integrada había comenzado en 2022. El proyecto contempla una inversión total estimada de entre US$400 millones y US$500 millones y prevé la construcción de un muelle de más de un kilómetro, además de edificios para servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible y otras instalaciones destinadas a la logística antártica.

En este giro sobre Malvinas que encaró el jefe de Estado, Nación ya reasignó US$142 millones para avanzar con la Base Naval Integrada. Sin embargo, ese monto representa aproximadamente el 30% del costo total estimado. Este viernes Presti y Quirno confirmaron que no habrá financiamiento de Estados Unidos.

Sin embargo, las palabras de Trump aumentaron la militarización del debate sobre Malvinas y el presidente de los EE.UU. busca mostrarse como mediador de un conflicto que su país instaló en el Cono Sur y originó un drástico cambio en la politica exterior libertaria. Sólo ha pasado una semana del anuncio y el Gobierno especula entre un silencio cauteloso de algunos importantes funcionarios y la euforia de otros, que leen los mensajes de Washington como una fuga hacia adelante, ante una inflexión crucial , pero a cualquier precio.

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Congreso: Milei vuelve reunir a sus legisladores

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión en Casa Rosada. El encuentro se llevará a cabo este lunes con intención de ordenar la estrategia legislativa y dar cuenta de los proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo.

Es el cuarto encuentro y en esta oportunidad lo hará antes de enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”, contó un legislador oficialista en vísperas del martes, fecha prevista por la ley para presentar el Presupuesto 2027 a la Cámara Baja. El último encuentro, fue convocado para detallar los cambios en la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II. En ese momento Milei les obsequió el libro “La economía en una lección”, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt con el prólogo escrito por él y por Walter Block. No se descarta que el economista repita la escena. Será mañana por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50.