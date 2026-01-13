Epuyén declara catástrofe por incendios que ya arrasaron más de 12 mil hectáreas

El Consejo Deliberante de Epuyén declaró la catástrofe ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria ante la reactivación de incendios forestales que ya consumieron más de 12 mil hectáreas en la zona. La medida faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar acciones extraordinarias hasta mediados de año, incluyendo la contratación directa de bienes y servicios, la gestión de donaciones y la solicitud de recursos al Gobierno Nacional y Provincial.

Los incendios se intensificaron especialmente en las laderas que rodean el Lago Epuyén, cerca de Puerto Bonito, impulsados por ráfagas de viento de hasta 40 km/h. El humo se desplazó hacia la localidad y permitió la propagación del fuego a través de la vegetación. Para este miércoles, se esperan lluvias leves durante la tarde y la noche, aunque con vientos de hasta 50 km/h, lo que mantiene la alerta.

Daños materiales y ambientales

Los incendios han afectado viviendas, estancias y complejos turísticos, con al menos 24 casas destruidas hasta el momento y ocho personas evacuadas en Epuyén. Además, se reportó al menos un brigadista con heridas graves que ya recibe seguimiento médico especializado.

El impacto ambiental es significativo: reservas naturales y hábitats de especies autóctonas sufren daños irreversibles, comprometiendo la biodiversidad local. La temporada turística, clave para la economía de la región, se encuentra prácticamente suspendida, y muchas familias debieron abandonar sus hogares.

En el Parque Nacional Los Alerces, más de 200 personas participan en las tareas de combate del fuego, junto con miembros del Ejército Argentino, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y brigadistas de otras provincias y de Palena, Chile. Allí se mantienen frentes activos, aunque por ahora no se registraron evacuados ni pérdidas de viviendas.

Las brigadas trabajan reforzando fajas cortafuegos, realizando enfriamientos de puntos calientes y resguardando viviendas en las zonas más afectadas. Se emplean seis medios aéreos, maquinaria para apertura de fajas y puestos sanitarios móviles del personal de combate.

La ordenanza local permite que los fondos se destinen a la reconstrucción de viviendas, recuperación ambiental, apoyo al sector productivo y ganadero y asistencia sanitaria a los vecinos más afectados.

Respuesta nacional y visita de autoridades

El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) presentó un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia, que habilitaría fondos extraordinarios del Tesoro Nacional para asistencia a familias, reconstrucción de viviendas y aumento de la AUH en las áreas afectadas.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, viajó a Epuyén para conocer la situación de los frentes activos y el operativo desplegado. Durante su recorrido, se reunió con brigadistas y autoridades provinciales, constatando la magnitud de los daños y la coordinación entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales.

El incendio comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada y desde entonces se extendió rápidamente, consumiendo más de 12 mil hectáreas y atravesando sectores críticos como el cerro Epuyén y el cerro Pirque. En el trayecto, arrasó con viviendas, instalaciones turísticas y el centro cultural Antu Quillen, previamente afectado por otro incendio en 2018.

A pesar de las lluvias registradas durante el fin de semana, especialistas advierten que son insuficientes para contener el fuego y que se requiere precipitación sostenida para evitar la reactivación de focos subterráneos. La sequía estructural y los fuertes vientos mantienen un riesgo extremo en la región cordillerana.

Las autoridades locales, provinciales y nacionales mantienen un operativo de máxima alerta, con monitoreo constante, refuerzos de brigadistas y coordinación para garantizar la atención de evacuados y la protección de viviendas y reservas naturales.

