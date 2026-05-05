Escándalo en el Concejo Deliberante de Villa Gesell: gritos, amenazas y objetos voladores

El Concejo Deliberante de Villa Gesell protagonizó, en la noche del lunes 4, una situación de violencia al terminar una reunión. El motivo fue que, opositores al gobierno del intendente Gustavo Barrera, votaron en contra del presupuesto 2026. El repudiable video se difundió rápidamente en redes sociales.

“Los kukas AGREDIERON FÍSICAMENTE a los concejales de Villa Gesell por no querer votar un impuestazo. Esta es la política que predica el gobernador Kicillof. Brutos, violentos y antidemocráticos”, escribió Camila Manfredi, militante del PRO, en sus redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el video, la principal afectada fue Clarisa Armando, legisladora de Villa Gesell por el PRO, a quien le tiraron con botellas, agua e insultaron a los gritos.

Cuando le tocó la palabra, Armando fue clara y pidió transparencia en el municipio, apuntando contra el intendente. “Como este municipio no tiene transparencia, ocultan el sueldo de los funcionarios. Estamos pidiendo saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan, cuántas subdirecciones tienen”, exigió.

“Porque han creado la subdirección de la subdirección de la subdirección, donde fueron acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera q tiene el municipio, que han esperado durante años ocupar el lugar que les corresponde y no ha sucedido”, agregó en su discurso.

En comunicación con Radio Rivadavia, Armando contó que la discusión se dio “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros” y fue en el momento que la votación resulto negativa, que comenzaron las agresiones físicas.

“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a la ambulancia a una de las concejales que se descompensó, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino también al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, sostuvo.

El PJ busca rearmarse con vista a las elecciones del 2027 y está la expectativa de “poder competir con posibilidades de ganar”

La legisladora apuntó a la agresividad por parte de “militantes del kirchnerismo que representan al sindicato municipal, convocados públicamente por los funcionarios”.

“Este es el modelo justamente kirchnerista, que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”. La concejala agregó que la violencia estuvo acompañada de hostigamiento: “hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.

Además, señalo que la presidenta del Concejo, “en ningún momento pidió el orden, ni la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.

Kicillof recorta la ayuda alimentaria en Buenos Aires y más de 2 millones dejarán de recibir asistencia

Desde las redes sociales del PRO subieron un comunicado diciendo, “hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”.

“Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden. Todo nuestro apoyo a Clarisa y al equipo del PRO Villa Gesell. El cambio avanza y los patoteros de siempre no lo van a frenar. No pasarán”.

Sobre el presupuesto

Clarisa Armando detalló que el proyecto fue rechazado ya que disparaba las tasas municipales un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”, en un contexto en el que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”.

Además, dijo que el trasfondo político del conflicto es con el sindicato de camioneros, con quienes el Partido Justicialista habría hecho un acuerdo para ganar las elecciones, que no estarían cumpliendo actualmente.

Kicillof en territorio hostil: “Voy a querer que el próximo presidente de los argentinos sea peronista”

Desde el PRO expresaron que el presupuesto era excesivo. “64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio”.

Desde la Libertad Avanza calificaron lo ocurrido como un hecho de “gravedad institucional inaceptable”, sumado a que el presupuesto “contempla un aumento cercano al 50% que no es gratuito y lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas”.

Asimismo, resaltaron que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”.

RG

https://rudo.video/vod/bWuv2W