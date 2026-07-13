Escándalo en el jury contra el juez Alfredo López: desalojaron la sala tras incidentes y gritos antisemitas

La cuarta jornada del jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, terminó este lunes en medio de un fuerte escándalo, luego de que simpatizantes del magistrado interrumpieran la audiencia con gritos antisemitas dirigidos contra el consejero Luis Juez. El episodio ocurrió durante los alegatos finales de la acusación, a cargo de Luis Juez y Alberto Maques, quienes solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento la destitución del magistrado.

Ante la tensión dentro de la sala, el presidente del tribunal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó desalojar el recinto y pidió la presencia policial para garantizar la continuidad de la audiencia. Luego de la evacuación, la sesión continuó únicamente con la participación de los integrantes del jurado, miembros del Consejo de la Magistratura y asesores.

Incidentes durante la audiencia

Según se informó, un grupo de personas que respaldaba a Alfredo López comenzó a increpar a Luis Juez durante la exposición de la acusación, lo que generó un clima de tensión dentro del recinto.

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La situación obligó a suspender momentáneamente el desarrollo público de la audiencia y a retirar a los presentes de la sala para evitar que los disturbios afectaran el funcionamiento del proceso judicial.

Los incidentes también continuaron en el exterior del edificio, donde manifestantes vinculados al sector que apoya al juez, encabezados por el dirigente Raúl Padró, realizaron expresiones con consignas antisemitas y homofóbicas contra integrantes del Poder Judicial.

El proceso contra Alfredo López

El jury contra López se desarrolla en un momento particular para el Consejo de la Magistratura, que actualmente tramita de manera simultánea tres procesos de enjuiciamiento contra jueces federales.

Además del expediente contra el magistrado marplatense, están próximos a comenzar los procesos contra el juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava y el juez federal de Rosario Gastón Salmain.

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El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por el juez de Cámara Marcelo Gastón Bartumeu Romero y cuenta con la participación del camarista Néstor Pablo Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza-Tierra del Fuego) y María Florencia López (Unión por la Patria-La Rioja), los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe) y Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria-Corrientes), además de la abogada de la matrícula federal Ana Beatriz Fernández.

El tribunal deberá continuar con el análisis del caso para definir el futuro del juez Alfredo López, mientras la jornada quedó marcada por los incidentes protagonizados durante la audiencia.

LB/MSS