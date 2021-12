Reelección indefinida: José Luis Espert denunció "negociaciones oscuras" entre Juntos y el Frente de Todos

El diputado nacional José Luis Espert destacó la "alternancia de poderes" en la vida republicana y acusó a las coaliciones del Frente de Todos y Juntos de realizar "negociaciones oscuras" para "volver a las reelecciones indefinidas" de los intendentes.

"Si el presidente de la Nación tiene un mandato de cuatro años con derecho a reelección a otro más de cuatro eso debería regir para todo gobernador, intendente o legislador", comenzó diciendo el dirigente de Avanza Libertad en declaraciones a CNN Radio. "Hasta para los secretarios generales de los gremios", añadió.

Sobre la situación de los jefes comunales en la provincia de Buenos Aires, el economista liberal señaló que "ya existe una ley muy clara", que se le adjudica a la ex gobernadora María Eugenia Vidal "pero las que lo pensaron fueron gente del Frente Republicano", "No me gustan las trampas de la vieja política que, por si fuera poco, han destruido el país", lanzó.

“En campaña ocurren estafas electorales”, sostuvo Espert, en relación a la posición de Juntos sobre el tema en las pasadas elecciones legislativas; y luego declaró: "Ahora hay negociaciones oscuras entre Juntos y el Frente de Todos para que esa ley se caiga y volver a las reelecciones indefinidas".

"Esto me enferma porque si al país le fuera bien con estos chantas de la vieja política, bueno, pero estamos a punto de ser una gigantesca villa miseria", manifestó.

En otro tramo de la entrevista, el legislador nacional se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no estará presente en el Consenso fiscal, el cual permitirá a las provincias aumentar los impuestos. "Larreta ya subió los impuestos en la Ciudad todo lo que pudo, tendría que haber bajado el gasto público", expresó.

"Yo creo que la coparticipación tal cual está tendría que ser reformulada por completo: que se distribuya en cada provincia en función de los gastos federales que en cada provincia haya", explicó. En ese sentido, ejemplificó: "Así vamos a evitar los feudos corruptos como los de (Gildo) Insfrán en Formosa y (Jorge) Capitanich en el Chaco".

Además, indicó: "El consenso fiscal es para parar con la pequeña baja de ingresos brutos. Ese impuesto no debería ni existir. Más presión impositiva no puede haber".

Acuerdo con el FMI

Consultado sobre las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, Espert consideró que 2022 será un año difícil "tengamos o no" un acuerdo con la institución financiera.

Sin embargo, destacó: "Si no hay acuerdo con el FMI nos vamos a tener que ir a otro planeta, como Marte, donde no hay oxígeno”. "El default es enemistarse con el mundo, que nos prestó plata cuando estábamos en el fango de 2018. Si el acuerdo sale, va a significar ajuste y sacar mucha basura najo la alfombra", sentenció.

