Sin acuerdo con el FMI, la Argentina es un vuelo a ciegas

El acuerdo con el FMI ya pasó la posible fecha de enero. y sin este entendimiento es de esperar una brusca caída en la demanda de dinero que podría impactar en la evolución del dólar blue

La actividad económica no se recupera versus 2019 y 2017, queda poco arrastre para el año 2022.

Resultan muy interesantes los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica, conocido popularmente como el EMAE. Relevamos su variación respecto al año 2019 y 2017, el último dato conocido fue al mes de octubre y para mejorar su composición lo anualizamos a 12 meses. Los resultados son los siguientes:



Concepto Variación 2019 Variación 2017

EMAE - 2,2% - 6,6%

Agricultura, ganadería y otros - 7,7% - 4,0%

Pesca - 7,3% - 12,1%

Explotación Minas y Canteras - 4,7% - 2,5%

Industria Manufacturera + 5,0% - 6,3%

Construcción - 2,2% - 5,3%

Electricidad, gas y agua + 4,5% + 1,4%

Comercio Mayorista y Minorista + 5,5% - 6,6%

Hoteles y Restaurantes - 42,6% - 42,8%

Transporte y Comunicaciones - 13,2% - 16,6%

Intermediación Financiera - 0,1% - 8,5%

Actividades inmobiliarias, alquiler + 1,3% + 1,7%

Administración Pública - 3,9% - 3,0%

Enseñanza - 2,0% + 0,3%

Servicios Sociales y Salud - 4,4% - 2,7%

Otras actividades - 21,7% - 24,8%

Impuestos netos de subsidios - 0,6% - 6,6%



¿Me lo explicás mejor?



Como no. El EMAE muestra una caída del 2,2% respecto a la media del año 2019, esto implica que no nos recuperamos contra el año pre pandémico. Hacemos la comparación contra el año 2017, que fue el año de mejor actividad en términos absolutos, contra ese año la actividad cae el 6,6%.

Otro dato interesante es que hasta el mes de septiembre el EMAE, tomando el último trimestre versus los últimos 12 meses, dejaba un arrastre positivo del 1,9% respecto a los próximos 12 meses. Sin embargo, con los malos datos de octubre, el arrastre estadístico dejó un resultado de 0,8% para los próximos 12 meses. Es preocupante la desaceleración que estamos observando, aún faltan los datos de noviembre y diciembre para terminar el año, pero nada hace pensar en una fuerte reversión.



Respecto a los sectores en particular, en la comparación contra el año 2019, hay 3 sectores en positivo, Comercio Mayorista y Minorista con una suba del 5,5%, Industria con una mejora del 5,0% y Electricidad, Gas y Agua con una mejora del 4,5%.



Mucho se habla de la mejora del campo, sin embargo, los datos del INDEC nos dicen que, versus el año 2019, la actividad cae 7,7% y versus 2017 el 4,0%. El peor año del campo en los últimos 5 años fue el año 2018 en donde se produjo una gran sequía. En los años 2020 y 2021 hubo una sequía, pero lucieron menos intensas que la del año 2018.



Los rubros Hoteles y Restaurante como el sector servicios fueron los más castigados por la pandemia, por eso reflejan una caída de dos dígitos.



¿Cómo lo ves a futuro?



La media de mercado ve para el año 2022 una suba del PBI, sin embargo, nosotros somos más agnósticos. Las indefiniciones sobre un eventual acuerdo con el FMI nos están llevando a una desaceleración económica que es más rápida y profunda de lo que muchos imaginan. Creemos que el año 2022 nos dejará un resultado negativo.



¿Qué pasó con el comercio exterior?



En noviembre volvimos a ver un descenso de las exportaciones, el valor más bajo de los últimos 7 meses y se ubicaron en U$S 6.164 millones, las importaciones siguen altas en U$S 5.767 millones, el saldo fue de U$S 397 millones, para diciembre podríamos ver un saldo menor.

Si no ingresan dólares de la balanza comercial, ¿qué sucede?

Te diría que estamos en problemas, el gobierno esperaba que en diciembre ingresen U$S 3.000 millones por la exportación de trigo, toda una falacia, ya que con suerte ingresarían U$S 750 millones. A esta altura las reservas se ubican en U$S 39.156 millones, y con los pagos de deuda que hay que realizar más las importaciones que tendrán que habilitar, las reservas podrían caer a menos de U$S 39.000 millones.



¿Quién podrá salvar al gobierno?



Si los exportadores hacen un adelanto de exportaciones podrían terminar el año un poco mejor, si ese dinero no aparece, el gobierno está en problemas.



¿Cómo viene la emisión?



En el mes de diciembre se emitieron $ 345.000 millones, es el nivel de emisión más elevado desde mayo del año 2020 cuando la emisión ascendió a $ 430.000 millones.



¿Cómo ves que termina el mes?



Personalmente creo que vamos a terminar con una emisión superior a los $ 430.000 millones, con lo cual estamos en las puertas de batir otro record de emisión, lo que traerá consigo más inflación y devaluación.



¿Seguís viendo al dólar blue en $ 220/$ 230 para fin de año?



El viernes terminó en $ 206, no descarto nuevas subas en los últimos 4 días del año. Habíamos revisado nuestro pronóstico a $ 215, estamos muy cerca.



¿Siempre cambiamos el pronóstico?



No importa el número preciso, los $ 220/$ 230 lo alcanzará invariablemente en enero. No tenemos posibilidad de un acuerdo con el FMI hasta febrero o marzo, la actividad se está cayendo, no hay ingreso de dólares grandes por exportaciones, pero lo más importante es que en enero y febrero cae la demanda de pesos y eso genera una corrida contra el dólar blue.

¿Cómo viene el dólar oficial?



El jueves cerró en $ 102,33 ya sube el 1,4% en el mes de diciembre, y se despega de la devaluación programada entre el 1,0% y 1,2% que ocurrió entre los meses de mayo y noviembre. Estamos en una nueva etapa, en donde el Banco Central aceleraría la devaluación del dólar oficial. La cantidad de contratos a vencer en el mercado de dólar futuro asciende a U$S 5.138 millones, se acerca la hora de la verdad.



¿A cuánto debería estar el dólar oficial hoy?

Está claro que tenemos atraso cambiario. Tenemos el trigo más barato del mundo gracias a las regulaciones del gobierno, sin embargo, cuando transformamos el trigo en harina tenemos la harina más cara del mundo. Tenemos el maíz más barato del mundo, sin embargo, cuando le damos el maíz a un cerdo y queremos exportarlo, tenemos la carne de cerdo más cara del mundo y, por el contrario, tenemos una invasión de carne de cerdo de Brasil.



Hay muchos economistas que dicen que no hay atraso cambiario

Es correcto, en el Excel parece que no hay atraso cambiario, en la vida real hay atraso cambiario, y ni te cuento entre las actividades de agregado de valor ligadas al campo.



¿Es muy loco lo que sucede?

En el campo hay retenciones, brecha cambiaria, cupos y todo lo que se te ocurra. En la cadena de agregado de valor hay costos muy elevados en dólares que no te dejan exportar. No hay incentivos para que Argentina tenga mayor ingreso de dólares en el año 2022, este es nuestro principal fundamento para creer que el gobierno tendrá que devaluar el dólar oficial entre 20% y 30% por encima de la inflación.



¿En un solo acto?



Probablemente sí, probablemente no, lo que está claro es que deberá ajustar el tipo de cambio, será de una sola vez, o bien a un ritmo del 2,5% por encima de la inflación mensual.

Algunas conclusiones

* No vemos que se consolide un escenario de mayor actividad económica, el arrastre del último trimestre para los próximos 12 meses es del 0,8%, con este nivel de actividad estamos en problemas.

* Se habla de la bonanza del campo, pero la realidad es que la industria, el comercio y el sector electricidad, gas y agua, tuvo mejor performance que el campo en su conjunto. El gobierno le pega al campo, pero a la industria y al comercio le va mucho mejor y no dice nada.



* Esparcimiento, hoteles, restaurantes y demás servicios fueron los más perjudicados en los últimos 4 años.



* Sin actividad económica intensa, baja de las exportaciones, pocos dólares en el Banco Central y altos vencimientos de deuda por delante, todos los caminos conducen a una devaluación del peso, ya sea oficial o marginal.



* El dólar blue se anticipa a lo que puede suceder en el mercado cambiario, por eso en los últimos días vimos una consolidación a la suba en su valor, que no creemos que se detenga en las próximas ruedas.



* Sin acuerdo con el FMI hasta febrero o marzo, Argentina es un vuelo a ciegas.

