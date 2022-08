Foto regional: Alberto Fernández recibirá a López Obrador y Pepe Mujica esta semana en el CCK

En otro paso de su agenda internacional, el presidente Alberto Fernández encabezará el próximo jueves un seminario internacional en el Centro Cultural Kirchner, que anuncia las visitas de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica, y de otros dirigentes de la región. "América Latina y el Caribe, el futuro de la integración: Unidad en la Diversidad", es el lema del encuentro, organizado de manera conjunta por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Alberto Fernández hará su exposición a la tarde en el auditorio del CCK y previamente el canciller, Santiago Cafiero, encabezará en el Palacio San Martín la apertura de la XXXV Reunión de Coordinadores Nacionales de la CELAC, cuya Presidencia Pro Tempore se encuentra actualmente en manos de la Argentina.

El seminario pretende “generar un espacio de debate de alto nivel en torno a las oportunidades y desafíos presentes y futuros de la integración, y el impacto del actual escenario global en el modelo de desarrollo de la región", según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

También estarán presentes la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el ex presidente de Colombia y ex titular de la UNASUR Ernesto Samper; el ex canciller de Brasil Celso Amorim; la senadora mexicana Beatriz Paredes; el director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Didacus Jules; el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami; el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero; el ex presidente de Guatemala y titular del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, entre otros.

El mandatario argentino será el encargado de cerrar el encuentro con el panel titulado "Diálogo entre líderes sobre el futuro de la integración en América Latina y el Caribe”.

La CELAC está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.