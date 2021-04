Facundo Manes: "La educación en la Argentina es una tragedia desde hace mucho tiempo"

El neurocientífico Facundo Manes cuestionó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril, aunque no limitó el grave cuadro a la gestión actual sino que consideró que "la educación en la Argentina es una tragedia desde hace mucho tiempo". Además, dejó un fuerte mensaje contra el oficialismo, señalando que "el cierre de las escuelas no se basa en la evidencia científica sostenible y además daña a los chicos"​.

El neurólogo, ajeno a la política pero que empieza a sonar como posible candidato presidencial en el radicalismo, manifestó: "No podemos involucrar a la educación en una lucha política. La educación es una tragedia hace mucho tiempo. Es una traición a la patria, El cierre de las escuelas no se basa en la evidencia científica sostenible. Además daña a los chicos​. Hay que reconocer el trabajo docente por la educación a distancia, pero no alcanza".

"Los argentinos debemos dejar de usar marketing y mezquindades políticas y sincerarnos. Todo lo convertimos en una lucha de facciones. La educación argentina es una tragedia hace tiempo. No hay evidencias de que la educación presencial contribuya a aumentar la transmisión comunitaria", expresó Manes en diálogo con TN.

En esa línea, el neurocientífico cuestionó: "Si hay que cerrar la escuela que sea algo transitorio, no como el año pasado que estuvimos un año sin clases presenciales. No debemos caer en una lucha de sesgos y mezquindad política. Debemos recuperar el sentido común. Parece que buscamos cualquier excusa para cerrar. La dirigencia tiene que pensar en el bien común y no en intereses electorales. La sociedad ha reaccionado, es algo positivo".

"Vamos a tener mucho tiempo con esto. Los chicos, los adolescentes, la están pasando muy mal. La escuela no es solo aprender un dato sino también sociabilizar. Hay mucho estrés y mucha ansiedad en los chicos. Los sectores más vulnerables sufren la falta de presencialidad. Siento que es una traición a la patria. Hipotecan nuestro futuro. Los jóvenes, las mujeres, el personal de salud, los adolescentes y los adultos mayores son los más afectados", afirmó Manes.

Asimismo, comentó: "Si la dirigencia no actúa sensatamente y va hacia una riña, la sociedad se estresa aún más. Tenemos la obligación de vacunar a los chicos con capacidades diferentes. El cierre o el impedimento de la educación presencial no tiene evidencia científica. Causa un daño a los chicos. Lo dice el British Medical Journal. Cerrar la escuela debe ser lo último. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener las escuelas abiertas".

"La gente que trabaja en el sistema de salud tiene un estrés crónico'. Hay falta de credibilidad por lo que viene pasando desde hace años con esta decadencia crónica", agregó.

Y por último, concluyó: "La educación argentina viene en declive hace tiempo. Se aprovechan la educación para términos políticos. El problema de la Argentina es de confianza. Hay mucho discurso y poca acción. Acá nadie se salva de la tragedia educativa. No es que un lado de la grieta usa datos y otro no, todos sabemos que la educación es una tragedia".

EuDr