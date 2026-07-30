Falta de claridad en las cifras de estudiantes extranjeros en las facultades públicas de Medicina: cuántos son

En medio del debate por la cantidad de estudiantes extranjeros en universidad públicas en Argentina, la discusión dejó expuesta la falta de claridad en las estadísticas del sistema universitario, dado que funcionarios y autoridades cuentan con números diferentes que impiden realizar una comparación al respecto.

El debate inició ante la posibilidad de arancelar el estudio para los extranjeros a través de la reforma migratoria, cuando ya el Gobierno de Javier Milei habilitó el cobró en la universidades a los extranjeros residentes no permanentes. Sin embargo, no se cuenta con el número exacto de estos alumnos en el sistema.

La carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la que cuenta con mayor proporción de estudiantes extranjeros. No obstante, según los datos del Anuario Estadístico 2023 señalados por La Nación, los alumnos extranjeros de pregrado y grado solo representan un 3,22% del total de estudiantes.

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Ravier aseguró que el 39% de los estudiantes de Medicina son extranjeros y después admitió: "Si es falso, lo revisamos"

En este contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó este martes que un 39% de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. Posteriormente, se sumó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien puso el foco en la carrera de Medicina, y luego el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien aportó datos de los ingresantes en 2026. Sin embargo, los números no eran comparables.

Álvarez expuso a través de su cuenta de X que "el problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que mienten para aprovecharse de nuestras leyes" y amplió: "Dicen que van a tener una residencia permanente en el país, cuando en realidad solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria y volver a su país". No obstante, en diálogo con A24 no pudo especificar cuál es el porcentaje de alumnos que egresan y se van del país.

Otro caso similar al de la UBA ocurre en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde, según La Nación, fuentes de la Facultad de Ciencias Médicas indicaron que en 2024 tenían un 31% de extranjeros en Medicina, aunque los estudiantes sin residencia permanente, los que eventualmente pagarían por estudiar, eran solo 2,9%.

Universidades públicas: reabren el debate por el cobro a estudiantes extranjeros en Argentina

En cuanto al 39% de estudiantes mencionado por el portavoz presidencial, según indicó luego Álvarez, hace referencia a estudiantes de grado de la carrera de Medicina de 2024 y no de toda la Facultad de Ciencias Médicas como señaló el funcionario.

En este contexto también se aclaró que el número incrementa a 56% de extranjeros al analizar la composición de los alumnos regulares, que son quienes aprobaron dos o más materias durante ese año. Según el subsecretario de Políticas Universitarias, se llega a unos 41.957 estudiantes totales de Medicina si se suma a los 27.755 alumnos de grado y los 14.202 estudiantes (ingresantes y recursantes) del Ciclo Básico Común (CBC).

El Gobierno ratificó que las universidades públicas pueden cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente

No obstante, en los datos difundidos por la UBA en 2024 no se identifica cuántos estudiantes del total son extranjeros, ya que muestran el nivel total de la facultad, lo que involucra otras carreras. De todas formas, se indicó que los alumnos de grado extranjeros (13.403) y los estudiantes extranjeros del CBC (7.289) conforman unos 20.692 extranjeros en la Facultad contra los 44.290 señalados por el vocero.

Desde la UBA indicaron a La Nación que en 2025 la Facultad de Ciencias Médicas contó con un total de 69.057 estudiantes, de los cuales 17.979 (26%) son extranjeros independientemente de si su residencia es temporal, transitoria o permanente. Asimismo, destacaron que en el CBC y en el primer año de carrera cerca del 50% de los extranjeros no tienen residencia permanente, por lo que quedarían dentro del universo a los que el Gobierno podría cobrarles.

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