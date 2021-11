Fiesta en Olivos: la Justicia rechazó el planteo de inconstitucionalidad del DNU de Alberto Fernández

La Justicia Federal de San Isidro reactivó este martes (2 de noviembre) la actividad en el expediente que investiga la fiesta de cumpleaños en Olivos de la primera dama Fabiola Yáñez y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del DNU con medidas sanitarias que estaba vigente en ese momento.

Se trata de un pedido que había presentado Stefanía Domínguez, una de las invitadas, junto con su abogado Mauricio D'Alessandro.

La decisión la tomó el juez federal Lino Mirabelli, que la semana pasada fue ratificado al frente de la causa tras la disputa por la competencia con su colega Sandra Arroyo Salgado. Ante eso, la Cámara Federal de San Martín arbitró a su favor y le mandó el expediente al Juzgado.

De ese modo, el juez debía tomar cartas en por lo menos dos presentaciones: el planteo de inconstitucionalidad y el del presidente Alberto Fernández sobre la inexistencia de delito y la propuesta de reparación.

Validado al frente de la causa, el juez decidió empezar por el rechazo a la inconstitucionalidad. Por eso, en su resolución, sostuvo que no le hace lugar al pedido porque considera que no se advierte la necesidad de invalidar los decretos cuestionados porque no aparecen "irrazonables" frente al caso. Cuestionó, además, que la defensa no argumentó los motivos por los cuales el DNU sería inconstitucional.

La decisión del juez no responde a si hubo o no un delito, es decir, no definió si se violó la cuarentena durante la fiesta, sino que indica que las medidas vigentes estaban enmarcadas en los términos constitucionales.

Como se mencionó, el juez ahora debe resolver el planteo de Alberto Fernández, que cuando la causa estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires se presentó y pidió que se declarara la inexistencia de delito al no haberse registrado contagios de coronavirus en la reunión. A su vez, el mandatario había propuesto, a modo de reparación, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses.

Mirabelli debe definir si hace o no lugar a esas cuestiones a menos de dos semanas de las elecciones generales. También hay expectativa en torno a la situación de la primera dama y su estratega defensiva.

La causa investiga si hubo o no un delito durante la reunión social de julio de 2020, cuando Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham fueron a la Quinta de Olivos a festejar el cumpleaños de Yáñez.

En un primer momento, el expediente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Ramiro González en los tribunales porteños. Sin embargo el magistrado se declaró incompetente y remitió la causa a San Isidro, donde están los juzgados que entienden en la zona de la Quinta de Olivos, donde ocurrieron los hechos.

