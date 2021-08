Fiesta en Olivos: quién es y qué hace el fiscal de la causa

Por el despacho de su fiscalía en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py, el fiscal federal Ramiro González supo llevar casos de resonancia mediática como las denuncias contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales en plena pandemia, o contra tres diputados de Juntos por el Cambio por quedarse con parte del sueldo de sus empleados en el Congreso de la Nación, por citar algunas contemporáneas. Pero desde hace algunas semanas está a cargo de la pesquisa para determinar si hubo o no delito durante la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en julio de 2020, por lo que espera la recepción de varios pedidos para luego convocar a las partes a que desarrollen sus estrategias.

A cargo desde mayo de 2012 de la Fiscalía N°7 ante los juzgados en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medioambiente, González es ahora quien tiene a cargo la decisión que resolverá el segundo escándalo que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción, después del Vacunatorio VIP: los ingresos a Olivos en plena cuarentena. Por ello inició la investigación fiscal que deberá entregarle luego al juez Sebastián Casanello.

Sobre la mesa de su despacho ya tiene algunos elementos tales como los escritos de la defensa de la primera dama Fabiola Yáñez y de la mayoría de las personas que estuvieron en la residencia presidencial el 14 de julio de 2020 festejando su cumpleaños, quienes están representados por los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. Según se supo públicamente, en todos esos casos se pusieron a su disposición para la investigación.

A la espera de la respuesta de pedidos de información como el que realizó a la Jefatura de Gabinete para saber si los participantes de la reunión tenían permiso de circulación y ya con el listado que presentó hoy Casa Militar sobre los ingresos y egresos a Olivos, González ya estima cuales van a ser las estrategias a las que apelarán las defensas.

Tres estrategias

En ese sentido, desde su Fiscalía ya anticipa que las defensas traerán a colación el antecedente del ex diputado nacional Facundo Moyano, que fue denunciado en junio de 2020 por el empresario Luciano Garbellano, vecino suyo de Puerto Madero, por haber realizado una reunión no permitida por el decreto restrictivo vigente. González estuvo atrás de esa investigación y desestimó la denuncia por inexistencia de delito, debido a que no se habían producido contagios de coronavirus durante el encuentro. En la misma sintonía actuó el juez Sebastián Ramos, que cerró la causa.

El mismo argumento que usó el fiscal en ese caso es el que ahora esgrimen desde la Casa Rosada. “Yo creo que no fue un delito. Si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado”, dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero el fin de semana en Radio Mitre.

Para ello, entre otras cosas, la defensa deberá demostrar que en los días previos y posteriores al encuentro social del 14 de julio de 2020 ninguna de las personas que asistieron fueron contacto estrecho de un caso positivo o tuvieron coronavirus. Ni el presidente ni la primera dama anunciaron en aquel entonces un aislamiento por alguna de esas causas. La estrategia del caso Moyano “es una de las que están analizando”, confiaron fuentes consultadas por PERFIL, quienes aseguraron que “la causa se va a cerrar rápido”.

De las personas que fueron, Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yáñez, fue la que se despegó de la estrategia conjunta que llevan Fioribello y Lizardo. Eligió como abogado a otro mediático, Mauricio D’Alessandro, quien días atrás anticipó que iba a pedir que se declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que dictó la pareja de la amiga de su defendida, es decir, el presidente.

La estrategia presidencial

Hasta el momento, la única certeza que tiene el fiscal respecto de la situación del presidente Alberto Fernández son sus expresiones públicas en las que se puso a disposición de la Justicia y pidió disculpas por el episodio.

El sábado pasado, el presidente designó como abogado en esa causa a Gregorio Dalbón, otro de los letrados mediáticos, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en varios expedientes.

La información fue confirmada por el propio Dalbón a PERFIL: “Estuve con Alberto (Fernández) dos horas y fui designado como su defensor. No nos vamos a presentar en Fiscalía porque su palabra como presidente vale un escrito, es decir, es lo mismo. Dijo que estaba a disposición de la Justicia y es una obviedad presentarnos”.

De esa manera, se espera que el fiscal termine de juntar las pruebas necesarias y que luego convoque a las personas involucradas, sin descartar al propio presidente. “Cuando el fiscal disponga que Alberto se presente estaremos listos y llevaremos nuestra estrategia”, dijo Dalbón. “Nosotros estamos de acuerdo en que la situación no constituye delito no solo porque no hubo contagio sino también porque para que lo haya tiene que haber un peligro concreto y no abstracto”, amplió respecto de los argumentos que le presentarán al fiscal González en caso que los requiera.

Hasta el momento, las estrategias van en la misma sintonía a excepción de la que planteó D’Alessandro. “Nosotros no vamos a chicanear al expediente, ni al fiscal ni al juez. El presidente se hará cargo de lo que pasó pese a que consideramos que no es delito. No vamos a hacer como algunos que están con estrategias raras, que no comparto porque rayan la pobreza jurídica de una manera insoslayable, con una defensa chicanera”, apuntó Dalbón contra su colega.

