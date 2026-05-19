Fin de una era: Roberto Baradel ratificó su salida de SUTEBA

La confirmación formal de que Roberto Baradel dejará la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) sacudió el escenario sindical de la provincia. La decisión, adelantada semanas atrás al conocerse que el histórico líder no se presentaría a una nueva reelección, marca el cierre de un ciclo de más de veinte años en el que Baradel se consolidó como una de las figuras más poderosas y controvertidas del gremialismo y de la política bonaerense.

En una extensa entrevista concedida al canal de streaming Gelatina, el secretario general rompió el silencio para fundamentar su salida desde una perspectiva institucional. "Me voy de SUTEBA porque las organizaciones no son patrimonio de los dirigentes, sino de todos aquellos que tomamos la decisión consciente de organizarnos para defender nuestros derechos", argumentó. En esa línea, el referente docente añadió que las estructuras gremiales "necesitan ir desarrollando iniciativas y teniendo etapas que permitan fortalecerlas y avanzar", al tiempo que llevó tranquilidad a sus afiliados al asegurar de forma tajante: "SUTEBA ha quedado en muy buenas manos".

El frente educativo: paritarias locales y el "ahogo" de la Nación

La salida de Baradel se produce en un contexto de altísima complejidad socioeconómica que impacta directamente en las aulas. Al evaluar la gestión de la administración provincial, el dirigente diferenció la predisposición al diálogo del gobierno de Axel Kicillof frente a las políticas de recorte impulsadas por la Casa Rosada.

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"Siempre ha habido voluntad del gobierno de PBA de establecer un diálogo, convocar a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, tener paritarias y poder discutir. Hubo otras oportunidades en las que se tensó el diálogo y este año en particular, en el que la plata no alcanza, hay una situación muy complicada", describió.

Para Baradel, la raíz de la crisis actual radica en la estrategia económica implementada por el Poder Ejecutivo Nacional. "Hay un ahogo financiero muy importante a la provincia además de la caída de recaudación. No le envían los fondos", denunció, y puntualizó los efectos directos de los últimos recortes: "El último Decreto que firmaron elimina gran parte del fondo de compensación estatal y dejaron escuelas sin terminar. Desmantelaron diferentes programas educativos". Según su diagnóstico, existe "una situación muy delicada que se está profundizando cada vez más y necesita de fuertes iniciativas".

Alerta social y la construcción de un recambio político

Más allá de lo estrictamente salarial y de infraestructura, el titular de SUTEBA manifestó su profunda preocupación por el deterioro del clima de convivencia social y su correlato dentro de las instituciones escolares. "Se promueve el odio y la confrontación. Los lazos sociales están muy lastimados y esto repercute en las escuelas", advirtió.

En el plano estrictamente electoral, de cara al armado de la oposición, Baradel no dudó en explicitar su preferencia de cara a los próximos desafíos nacionales: "Me entusiasma Axel Kicillof para la presidencia", lanzó, ratificando su sintonía con el gobernador bonaerense.