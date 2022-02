Florencia Carignano cruzó a Macri: "Si la gente se está yendo, él tiene mucha culpa"

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, le respondió al ex mandatario Mauricio Macri, quien aseguró que el país vive "el mayor éxodo" de la historia.

"Lo que no podemos decir alegremente son las barbaridades que dijo el ex presidente (Mauricio Macri) sin ningún número detrás que lo avale. Durante su gestión no existían las estadísticas de las personas que se iban", aseguró Carignano en diálogo con AM990.

La directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano.

La carta de Macri

El ex mandatario publicó una carta a través de sus redes sociales en la que asegura que la Argentina está ante el "mayor éxodo de la historia".

"Este aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina. Quedarán las huellas como quedan en las piedras las marcas de los terremotos", dijo.

"Nazi": Waldo Wolff y Javier Milei repudiaron los dichos de Hebe de Bonafini contra Macri

"Pase lo que pase, cada persona que se va a otro país con sus talentos, su voluntad, su visión, sus redes de ideas, sus pasiones, es una pérdida de consecuencias invaluables que costará muchos años o décadas hasta que eventualmente otras puedan ocupar su vacío, pero aquellos que se fueron serán siempre irremplazables y el daño de sus ausencia irreparable, como bien lo sabe cada familia que se divide", escribió.

El expresidente Mauricio Macri.

La respuesta de Florencia Carignano

"Lo que vimos ayer parece la carta, muy dolida, de un espectador de la realidad y la verdad es que no lo es. Tiene mucha culpa si la gente se está yendo, ya que la deuda que no han dejado es impagable", afirmó la directora de Migraciones.

Además, manifestó: "Es mentira que estamos ante el peor éxodo de la historia, seguramente eso fue en 2001, pero no tengo los números en la mano para titular algo así".

Gustavo Valdés confirmó que Juan Cabandié lo llamó durante los incendios para quejarse de Macri

En la misma línea argumentó que los números que salieron en la editorial de La Nación y que inspiraron al ex jefe de Estado a escribir la carta son del año 2019 y hablan de la inmigración en esa fecha. "En todo caso nos tendrá que contar él por qué hubo tanta gente que se fue en ese momento", cruzó.

Por último, Carignano concluyó: "Desde Migraciones y el Ministerio del Interior clarificamos un poco las cosas, nadie está negando que hay gente que se va ni que hay gente que viene a vivir a la Argentina todos los días".

ED