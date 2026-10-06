Francia arde bajo una movilización estudiantil y escala la tensión política

Más de 250.000 personas en Francia y más de 50.000 en París se manifestaron a las protestas estudiantiles secundarias y universitarias, con represiones policiales por medio de barricadas y gases lacrimógenos en ciudades como Estrasburgo y Lyon, significando un nuevo problema para el gobierno de Emmanuel Macron.

El hecho político, conocido en Francia como “Acto lll”, comenzó en Cretél, una ciudad en las afueras de Paris, donde docentes y alumnos se movilizaron en un Liceo para exigir por la falta de personal. Una vez resuelto este problema, las voces se habían esparcido y la llama había escalado en un pedido nacional de regulación de prestaciones, en una situación económica complicada para jóvenes y docentes del país Europeo.

Al reclamo de las instituciones educativas se sumaron la CGT y gremios de transporte con paros, distintos frentes políticos de izquierda, uniones sociales como la Confederación Campesina y movimientos de jubilados y otros afectados por las politicas economicas. Por estas marchas, hay más de 1800 institutos permanecen bloqueados.

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En medio de las protestas, un estudiante perdió la mano por agarrar una granada, otro perdio un ojo y un profesor en Marsella fue rociado con gasolina en unas de las tantas escenas de violencia desmedida de la convocatoria.

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La lucha política en dos miradas distintas

Por parte del partido de extrema izquierda La France Insoumise (LFI), traducido a Francia Insumisa, su lider Jean-Luc Mélenchon, afirma su compromiso en cuanto al reclamo de los alumnos y docentes por mejores condiciones de trabajo y estudio, facilitación de burocracias para ingresar a casas de estudio y una mejor inversión económica.





“El Gobierno debe dejar de jugar a la violencia y a la podredumbre, ¡Y revisen completamente su copia de ‘educación’ en el presupuesto!”, declara el político.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esta movilización es una excusa musulmana para generar destrozos en el país, mostrándose completamente en contra de los hechos.