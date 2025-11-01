Fuerza Patria: derrota, reproches cruzados y disputa por el liderazgo en el peronismo

La derrota del peronismo en la elección del domingo llevó a tantas lecturas como tribus coexisten hasta hoy en el mismo espacio. Los reproches cruzados no tardaron en llegar. Axel Kicillof salió en público en defensa del resultado bonaerense, Cristina Kirchner no tardó en cruzar su estrategia, mientras Sergio Massa prefiere el análisis puertas adentro.

Con el resultado puesto, lo primero que apareció en escena fue la discusión por la estrategia del desdoblamiento y el rol de los intendentes. ¿Jugaron o no? ¿La decisión de Axel Kicillof funcionó?

Desde el lunes a primera hora, el gobernador bonaerense tiene una hoja impresa en la mano. Muestra que en esta elección en su territorio Fuerza Patria obtuvo el 40,91% de los votos, mientras que en 2021 el peronismo bonaerense se quedó con el 38,59%; en 2017 (con Cristina Kichner como senadora) el 37,31%; en 2013 el 32,33% y en 2009 el 32,18%. Para quienes lo quieran culpar de la estrategia, esta fue la que mejor resultado arrojó.

Antes de conocerse el resultado, el gobernador ya sabía que las críticas se iban a posar sobre él. Los 13 puntos de diferencia obtenidos apenas 50 días antes se achicarían. Y así hubiera sido una caída a ocho, a cinco, a dos o –como finalmente ocurrió– una reducción demasiado grande como para dar vuelta la victoria, el sector representado por Cristina Kirchner ya tenía en la mira a quién responsabilizar.

Antes de conocer los resultados CFK venía diciendo que el triunfo en las legislativas bonaerenses era válido sólo si se podía repetir la victoria en la elección nacional, algo que no sucedió. Massa tiene otra visión. Dice que funcionó para quienes estuvieron detrás de la estrategia del desdoblamiento que fueron los intendentes. “Ellos consolidaron sus Concejos Deliberantes y eso para ellos fue suficiente”.

La titular del PJ decidió marcar estas diferencias con una carta. Insistió con que la estrategia de Axel Kicillof de tener dos elecciones fracasó. Se adelantó, en realidad, a lo que veía que era una jugada en su contra: la reunión del gobernador de este viernes con 40 intendentes críticos de la dos veces presidenta. “Ni siquiera fueron convocados todos los intendentes del peronismo, fueron convocados los críticos sólo para salir de ahí a echarle la culpa a Cristina y a Máximo de la derrota”, se enojaba un cristinista en las horas previas al encuentro.

Desde La Plata responden a los señalamientos. “Semejante ola nacional deja en claro que la estrategia desplegada para octubre no funcionó”. Y detallan: “Se creyeron que dejando a la gente sola iba a darse cuenta del ‘yo te avisé y vos no me escuchaste’ y con eso iba a alcanzar para convertirnos en una alternativa. No sucedió”.

Sobre la diferencia entre una elección y otra Kicillof explicó que la pérdida de votos propios apenas representa el 1%, mucho menos que los 13 puntos que achicó el partido violeta que lo explica por la falta de sectores del medio fuertes en la elección nacional como sí lo hubo en la bonaerense como los sellos de Hechos y Somos Buenos Aires.

Hay un ítem en el que los principales dirigentes del peronismo coinciden: cuando el antiperonismo se une, la elección está perdida. La tercera vía que prometía ser una opción al voto de derecha no funcionó y la lista de La Libertad Avanza concentró todo ese electorado. Provincias Unidas, patrocinada por seis gobernadores que hasta hace poco fueron aliados del partido violeta, tenía la expectativa de llevarse el 10% de los votos a nivel nacional, número del que quedó lejos. “El 7 de septiembre funcionó como despertador del voto estratégico no peronista. Milei agrupó el voto de centroderecha como Mauricio Macri después de las PASO”, evalúa un importante dirigente de Fuerza Patria para explicar el resultado del 26O.

Además de la concentración del voto antiperonista y el desdoblamiento, el primer escollo fue el armado de las listas y la elección de los candidatos. “Nadie se quiso hacer cargo de Jorge Taiana y no hubo campaña”, admiten.

La estrategia del oficialismo de apostar al miedo y caos esconómico también creen que funcionó en la pelea nacional. “El voto estabilidad frente al miedo, sirvió porque la gente no quiere más quilombos en su vida”, reflexiona un peronista.

Fuerza Patria y sus diferentes sellos pudo celebrar de manera holgada en Formosa, Tucumán y Catamarca. Obtuvo un triunfo ajustado en La Pampa y La Rioja. “La Rioja está ahogada, es un milagro que se haya ganado cuando desde hace dos años desde Nación no le giran los fondos que le corresponden”, dicen desde Buenos Aires.

Además, el peronismo volvió a ganar territorios que no gobierna como Santa Cruz y San Juan. También hay que anotarle la victoria en Santiago del Estero con el Frente Cívico como aliado. Apenas siete triunfos de 24 elecciones distritales.

Pero con los números aún calientes, Sergio Massa destaca el resultado en algunas provincias más allá del conteo nacional que lo posicionó por debajo de LLA. Uno de ellos es Tierra del Fuego donde el sello de Fuerza Patria y Defendamos Tierra del Fuego, que también representó al peronismo se llevó el 51% de los votos (LLA sacó 38,5%). La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias le jugó en contra al peronismo que no pudo mostrar listas de unidad.

Remarca también en Jujuy, gobernada por Provincias Unidas. Allí las dos listas peronistas (Fuerza Patria y Primero Jujuy Avanza) se llevaron el 30,64% frente al 37,22% del sello violeta y el 20,02% del oficialismo local. En Capital Federal, la boleta a senadores tocó el 30%, unos puntos por encima del techo que suele tener el peronismo en este distrito.

Hay algunos reproches como el cierre de listas en Salta en donde el peronismo quedó tercero y lejos. “Podíamos hacer un acuerdo con Gustavo Sanz y lo terminaron corriendo para defender a Emiliano Estrada (candidato a diputado) y al final nos quedamos terceros sin el diputado y sin el senador”, evalúan desde el Frente Renovador sobre la decisión de CFK de tener lista propia.

Sergio Massa lo viene advirtiendo: hay peronistas no K a los que hay que dejar de echarlos. Frase que resuena y repite después de la elección.