Gabriela Cerruti aconseja: "Si ves a un funcionario que entra pobre y se va rico, sospechá"

Gabriela Cerruti se refirió al "asco" que siente ante "una cantidad de episodios gravísimos de corrupción", pero minimizó los casos surgidos en los tres gobiernos kirchneristas: "Durante 12 años de gobierno, deben haber pasado miles de funcionarios, pero cuántos tenés acusados: ¿20? ¿50?"

La diputada nacional por el Frente para la Victoria defendió de esta forma a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, sobre quienes sostuvo que "tenían negocios privados por afuera de la política, tenían inmobiliaria" y aprovechó para tirar un dardo envenenado al presidente Mauricio Macri: "Si ves a un funcionario que entra pobre y se va rico, sospechá. Pero si ves a un rico que entra y sale billonario, también me da asco".

Entrevistada por Luis Novaresio en el canal A24, Cerutti habló de su relación, en otros momentos tensa, con el presidente electo Alberto Fernández, y recordó: "Entré al kirchnerismo por Alberto Fernández. Él me llevó a la primera reunión que tuve con Néstor Kirchner y le tengo un afecto enorme. Cuando yo me hice híperkirchnerista y él se hizo antikirchnerista, discutimos muchas veces". "En los 12 años de kirchnerismo estuve muy enfrentada, pero tener un horizonte común es lo importante", reflexionó.

Marcando una abismal distancia con Macri, la diputada elogió también a la jefa política del Frente de Todos: "Cristina tiene un liderazgo, ya es un personaje histórico. Mis hijos van a contar que ellos conocieron a Cristina, como mi vieja decía: ‘yo conocí a Evita’. Hay una generación de pibes que crecieron sabiendo que los mejores años fueron K. Y Máximo puede hacer lo quiera, cualquiera puede hacer lo que quiera".

Cristina Kirchner sería la encargada de tomarle juramento a Alberto

La diputada se refirió, además, a la denuncia por violación que pesa sobre el senador José Alperovich. "Es un senador que tiene mucho poder y yo le creo siempre a la víctima. Hay que protegerla y eso significa alejarla de esa situación que le impidió ser capaz de poder contarlo hasta el día de hoy", expresó.

Por último, la legisladora calificó al gobierno de Macri como "lo peor que le pasó a la Argentina" y concluyó: "La veíamos venir y me siento responsable de no haberlo advertido lo suficiente. Si no lo parábamos, Macri iba a construir un proyecto hegemónico del Chile de los '80. En 4 años, con muchísima organización logramos sacarlo gracias a dos movimientos: los DDHH y el Peronismo, que tienen es del sentido común colectivo".

DS/AB/FF