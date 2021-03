Gerardo Morales: "No apoyaría nuevamente a Macri como candidato a Presidente"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó hoy que "no lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente" al ex mandatario Mauricio Macri, y reconoció que el gobierno anterior no tuvo "el mejor equipo en (los últimos) 50 años", por lo que el electorado los "castigó" en los comicios presidenciales de 2019. .

"Él (Mauricio Macri) siempre es bienvenido a Jujuy, más allá de que no lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente. No digo que no siga en carrera, yo no me inscribo en los que lo quieren jubilar tampoco", resaltó Morales en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Es un análisis racional. Soy autocrítico de las cosas que hicimos mal, de hecho nos castigó gran parte de la población que votó a otra alternativa (en los comicios presidenciales)", agregó.

Para Morales, "hay que dejar un poco la consigna del gobierno de los CEO", y destacó: "Había una campaña de que era el mejor equipo en (los últimos) 50 años, y se ha visto que no fue así".

Lousteau disparó contra el "complejo de minoría" de la UCR

"Nosotros creemos en el Estado y el PRO no cree tanto"

"Yo prefiero más política y frente Juntos por el Cambio como una fuerza política, donde el radicalismo tenga un rol más importante en la toma de decisiones", enfatizó el gobernador, quien afirmó además que radicalismo y PRO tienen "distintas concepciones" de la política.

"Nosotros creemos en el Estado y el PRO no cree tanto. Nuestra aspiración es que Juntos por el Cambio se ubique más en el centro, que sea una fuerza política racional". "Nosotros (radicalismo) somos un partido político, el PRO todavía no ha llegado a serlo", subrayó.

Ricardo Alfonsín: "Si la UCR sigue así, me voy a desafiliar para no incomodar a nadie"

"Quiero un Presidente radical y quiero ser candidato"

Respecto de las elecciones presidenciales de 2023, el gobernador de Jujuy destacó: "Quiero un Presidente que venga del radicalismo y quiero ser candidato". En esa línea, expresó su deseo de que Juntos por el Cambio "no llegue" a las elecciones de 2023 con un solo candidato, y aclaró: "Las internas partidarias y el debate vienen bien".

"Nuestra aspiración es que no representemos a la derecha. Queremos que Juntos por el Cambio se ubique más en el centro, que sea una fuerza política más racional, que ayude donde hay que ayudar al Gobierno y que se plante donde hay que plantarse", explicó.

Morales indicó que el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, "quiere ser candidato" a Presidente en 2023, por lo que le "gustaría" que si en el radicalismo hay dos o tres candidatos, se produzca "una buena interna" para que vayan "con un solo candidato a disputarle al PRO". "Falta tiempo para eso pero hay que empezar a trabajar ya", manifestó.