Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero

Finalmente este domingo quedó confirmado que el 26 de octubre, el actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, será quien encabece la lista del Frente Cívico por Santiago para luchar por una de las tres bancas para senadores nacionales que estará en juego.

En Santiago del Estero no solamente se elegirá a los tres nuevos representantes de la provincia en la Cámara Alta sino que también los comicios serán para definir los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades locales en 140 municipios. La elección para gobernador se realiza este año porque junto con Corrientes por haber sufrido intervenciones tienen un calendario electoral distinto que el del resto del país.

La lista del Frente Cívico la completan Elia Esther del Carmen Moreno como segunda candidata titular, mientras que Cristian Oliva y Graciela Marion figuran como suplentes en la nómina presentada ante la Justicia Federal.

Zamora, de 61 años, quien empezó a militar políticamente en el radicalismo hasta que creó su propia fuerza en la provincia del noreste argentino, no puede ser reelecto como gobernador porque el 10 de diciembre se cumplirá su segundo mandato consecutivo en ese cargo.

Luego, con la llegada del kirchnerismo al poder, se transformó en uno de los radicales K más importantes. Cumplió cuatro mandatos en Santiago: 2005-2009, 2009-2013, 2017-2021 y el actual. Fue senador nacional entre 2013 y 2017.

La lista para diputados nacionales, en tanto, tendrá como cabeza de lista a Jorge Mukdise, intendente de Termas de Río Hondo. Como candidatos titulares lo acompañarán en la nónima, Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda y Astor Aníbal Padula. Entre los suplentes figuran Natividad Nassif, Víctor Rodolfo Araujo y Mariela Nassif.

El 8 de agosto se había proclamado la fórmula que intentará continuar con la supremacía del Frente Cívico en la provincia. Elías Miguel Suárez, l jefe de Gabinete de Ministros, irá como candidato a gobernador y como vice se postulará Carlos Silva Neder.