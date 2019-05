Gioja y un guiño a Massa para que vuelva al PJ K: "El decidirá de qué manera"

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, le abrió las puertas del espacio a Sergio Massa, quien está cada día más cerca de cerrar una alianza con el kirchnerismo de cara a las elecciones de octubre, aunque aún no se confirmó de que manera.



"No tengo ningún inconveniente de que regrese Sergio Massa al peronismo, él decidirá de qué manera. Si quiere que haya internas, formará parte de un acuerdo, pero la idea es que estemos todos juntos para enfrentar al gobierno de Macri", aseguró Gioja en diálogo con Infobae. En ese sentido, hay quienes proponen una interna entre Alberto Fernández, Massa y Daniel Scioli, quien volvió a confirmar que será candidato a Presidente.



"Nuestro límite son los que están adentro de Casa Rosada, que hicieron todo mal", aseguró Gioja para dejar en claro que no habrá exclusiones para nadie.



Crítico. En las últimas horas Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y candidato a Presidente por Alternativa Federal encabezó un acto en su provincia, con críticas a Macri y palos para el líder del Frente Renovador. "Ni Macri ni Cristina, hay alternativa en la Argentina", sostuvo. "No me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie", afirmó el mandatario. Enfático, Urtubey advirtió: "No me voy a sumar a ese espectáculo grotesco donde los políticos están discutiendo espacios de poder, mientras los argentinos se cagan de hambre. No voy a permitir esa inmoralidad", dijo.



Pasado. Esta mañana el presidente Mauricio Macri se refirió a la interna del PJ, aunque sin mencionar directamente a los protagonistas: "Algunos creen que en volver al pasado se pueden encontrar soluciones. Al volver al pasado solamente nos vamos a destruir", aseguró. "Necesitamos estar conectados y reglas del juego claras para todos, diciendo la verdad y con transparencia", agregó, en relación de la inserción de la Argentina en el mundo.