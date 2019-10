El gobernador electo de Mendoza elogió una propuesta de Alberto Fernández: "Fue muy buena"

El gobernador electo de Mendoza, Rodolfo Suárez, (UCR, Juntos por el Cambio) habló sobre la futura relación que tendrá con el ganador de las PASO presidenciales y posible futuro mandatario nacional, Alberto Fernández, y elogió una de sus propuestas para los gobernadores. La grieta en la sangre y la dura interna PRO con "Cornejo presidenciable". Además, dijo que gane quien gane, el radicalismo "debe tener más presencia en las decisiones de la coalición".

Entrevistado por Edi Zunino en el Coloquio de Idea, en Mar del Plata, donde el actual intendente de la ciudad de Mendoza integró una mesa redonda de gobernadores coordinada por la periodista María O'Donnell.

"No he conversado con Alberto Fernández, no he tenido la oportunidad", aclaró Suárez en el programa En el Barro por el periodista que lo consultó sobre la frase del candidato del Frente de Todos de "gobernar con los 24 gobernadores". "Me parecieron muy buenas esas declaraciones. No solamente por ser políticamente incorrectas porque sería injusto decir no con estos gobernadores que no corresponden a mi espacio", señaló.

"Cuando se tiene un arco de apoyo en el país amplio como hay ahora en este momento en tantas provincias gobernadas por el justicialismo es cuando más diálogo, más consenso y más apertura tiene que haber. A lo mejor mis declaraciones resultan en algún punto ingenuas. Pero lo que la Argentina necesita sin ninguna duda es un sentido común absoluto, hay que terminar con la grieta y trabajar todos juntos", agregó.

Alfredo Cornejo: "Alberto es una persona criteriosa. Pero su correlación de fuerzas lo tironea fuerte"

Por otro lado, también habló sobre la interna en Juntos por el Cambio y propuso a un nuevo candidato a presidente para el futuro. "Alfredo Cornejo creo que es presidenciable. Va a tener un protagonismo no solo en la Cámara de Diputados sino también como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), creo que va a seguir siendo presidente, está bueno que él lo sea. Y a partir de ahí empezar a reconstruir y agrupar esa increíble territorialidad que tiene el radicalismo en todo el país".

Suárez no es el primer político en la familia. Dos de sus abuelos fueron intendentes de su ciudad natal, San Carlos. Pero lo curioso es que uno fue por el radicalismo y el otro por el peronismo.

"Tuve un abuelo intendente por el radicalismo y otro por el peronismo. El materno venía de la rama peronista y el paterno rama radical. De grieta sé. Esa me la sé", recordó.

"No los conocí, soy el hijo menor de una familia en la que mi padre cuando nací ya tenía sus años así que me han contado cómo fue esa relación. Lo que recuerdo de chico eran las peleas y discusiones políticas. Esto pasó hasta Alfonsín, ahí fue cuando se unificó la familia. Mi mamá fanática de Raúl, y después mi padre falleció, yo tenía 21 años, muy joven, apenas llevábamos 1 año y medio de democracia", contó sobre su pasado.

