El gobierno libertario de Javier Milei y la Casa Rosada vivieron prácticamente como un trámite administrativo la jura del catedrático Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, lo que sucedió este jueves 27 de febrero tras la reunión de Acuerdos que tuvo el Máximo Tribunal.

Según lo resuelto por los cortesanos, el próximo 6 de marzo tratarán la licencia de Ariel Lijo la cual fue aprobada y elevada por el Cámara Federal en el día de ayer.

En Casa Rosada no tomaron como una afrenta el hecho de que Lijo no jurase en el día de hoy. Sencillamente lo adjudicaron a los tiempos que tiene el Máximo Tribunal y le restaron importancia a la demora.

Juramento del juez Manuel García-Mansilla

A su vez, desde el primer anillo de poder libertario señalaron que García-Mansilla estará sentado el próximo sábado junto a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz en el Congreso para escuchar al presidente Milei al dar su discurso ante la Asamblea Legislativa para dar inicio al 143° período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Lo mismo sucederá con Lijo que no estará como invitado en un palco especial, si no sentado junto a los otros cuatro cortesanos. Así al menos lo señalaron en Casa de Gobierno. Es según entienden, la Corte no tiene porqué opinar sobre la decisión del Poder Ejecutivo y sus nominaciones.

“Son cortesanos desde el momento en que el Presidente los designa por decreto”, explicaron.

En el primer anillo de poder libertario no se privaron de disparar munición gruesa frente a los dichos del ex cortesano, Juan Carlos Maqueda, quien calificó de “horrible” los decretos de designación de Lijo y García Mansilla.

En el Gobierno le respondieron señalando que “horrible” fue su firma en la sentencia por la pesificación asimétrica y la “confiscación” de las AFJP.

