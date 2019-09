El Gobierno posterga el envío del proyecto para "reperfilar" la deuda local

El gobierno nacional decidió postergar el envío del proyecto para "reperfilar" la deuda local. El mismo iba a ingresar al Senado este lunes pero el Poder Ejecutivo, junto a las espadas legislativas de Cambiemos decidió buscar consensos con la oposición antes de presentar la iniciativa.

Además, se postergará la visita del ministro de Economía, Hernán Lacunza, a la Bicameral de seguimiento de la deuda externa que estaba prevista para el miércoles. Todo se definió hoy en Casa Rosada con Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Sebastián De Luca, Miguel Pichetto y Federico Pinedo.

El gobierno decidió buscar consensos políticos antes de enviar el proyecto de deuda al Senado, por lo que se suspenderá la presencia del ministro para generar el diálogo correspondiente. pic.twitter.com/MCKkrbmZHU — Federico Pinedo (@PinedoFederico) September 2, 2019

Según pudo saber PERFIL, la idea del gobierno es lograr esos consensos necesarios para no permitir que el proyecto quede trunco. "No podemos dar el lujo de que esto se trabe en el Congreso, no hay tiempo ni margen", se sinceró un legislador del PRO atento a los movimientos del proyecto. De esta manera, la idea es negociar algunos puntos de manera informal con los gobernadores para llegar al recinto con los aspectos macro listos para tratar.



Emergencia. Por su parte, el titular de Hacienda reconoció que el decreto publicado de forma extraordinaria el domingo 1º de septiembre en el Boletín Oficial supuso una medida “incómoda” pero “de emergencia” para “evitar males mayores”.

“Estoy bien sereno, tranquilo y convencido de lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer para el cuidado de los argentinos y sabiendo que son medidas incómodas. No son las que deseamos para la Argentina que todos queremos, pero son de emergencia para que la situación no vaya a mayores”, consignó Lacunza en la conferencia de prensa.

RI/MC