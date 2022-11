Juan Grabois contra los jueces: "¿Por qué no suspendemos las elecciones y que asuman?"

Juan Grabois volvió a cargar contra la Justicia en un extenso hilo que publicó en su cuenta de Twitter. El referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) consideró que "los jueces definen la política partidaria, los fiscales diseñan la política social, ellos deciden si pagan impuestos o declaran sus bienes, no respetan ni el Congreso ni la Ley ¿por qué no asumimos la realidad, suspendemos las elecciones y que asuman la suma del poder público?".

Acto seguido, en la cadena de mensajes que publicó este lunes 14 de noviembre por la noche, Grabois hizo referencia a la noticia que impactó la semana pasada cuando se supo que más de 250 mil personas, que compraron dólares o que declararon bienes personales accedían a planes sociales.

"No hay 250 mil 'planeros ricos'; esto es un carpetazo entre funcionarios que usan a los pobres para hacer polítiquería. Es una mentira para escandalizar, indignar y engañar a la sociedad, para humillar a los humildes y justificar un ajuste sobre los más vulnerables. Canallas", reprochó el dirigente social.

El descargo de Grabois en Twitter

El abogado justificó: "Lo que llaman 'bienes personales' puede ser una motito que es el vehículo de los pobres; los que 'compraron dolares' pudieron haber sido usados como coleros y son víctimas no culpables; no está claro si los 'muertos' cobraron o solo figuraban en el padrón del programa".

"Escuchando comentarios asquerosos de todo el espectro político y mediático, se los ve con muchas ganas de hacer biopsias de la pobreza ¡a ver si alguno cometió el pecado de comer asado! ¿Los 'planeros' tienen que rendir cuentas por sus motitos y los jueces por sus audis no?", sumó furioso el dirigente del Frente Patria Grande.

Grabois fue escrachado en el Aeropuerto de Ezeiza: "Nunca le robé nada a nadie, laburé toda mi vida"

Grabois sostuvo que a "ciertos magistrados, ciertos políticos, banqueros, mineros, los adjudicatarios de obra pública, pesqueros, terratenientes, etc... todos que viven del Estado y los Bienes Comunes, no los controla nadie".

En otro tuit recordó la deuda que tomó Mauricio Macri después de pedirle un préstamo al FMI en 2019 por 45 mil millones de dólares. "Bienvenido sea el control, pero para todos. Empecemos por los que fugaron 45 mil millones de dólares; ¿dónde está la recuperación de activos? sigamos por los que obtuvieron rentas extraordinarias especulando ¿Dónde está la ley Guzmán?", esgrimió.

Y advirtió: "Y usted querido compatriota no sea gil que los que le roban no son los trabajadores cooperativistas ni los militantes sociales. No se deje engañar. No se alíe con su opresor para verduguear al que esta peor que Ud. No sea cómplice de sus propios verdugos".

El dirigente pidió prudencia a la hora de quitar los planes sociales a los beneficiarios: "Fiscales, jueces, medios subsidiados, funcionarios jodidos y demás: a los que tenemos la conciencia tranquila, no nos van a disciplinar; antes de dar de baja a una sola persona, por favor verifiquen, porque sacarle lo poquito que tiene al que pasa necesidad es un crimen moral".

A su vez, llamó a los jueces a cooperar para encontrar una solución al problema de las ayudas sociales. "Y a ver si se les cae una idea para mejorar la situación en vez de hacer politiquería judicial y dirimir internas. ¿Quieren defender a la gente del clientelismo? Nosotros también ¿quieren transparencia en los programas sociales? Nosotros también".

El fiscal Marijuan denunció a quienes cobraron planes y compraron dólares

"¿Quieren que los beneficiarios del Potenciar Trabajo trabajen? Nosotros también; luchamos por eso todos los días, no con el pico y la imprenta, sino con el cuero y la vida; bienvenidos a la lucha", sumó el abogado recientemente escrachado en el aeropuerto de Ezeiza.

Indignado, cerró sugiriéndoles a los jueces contra los que apuntó que vayan a psicoanalizarse: "Ahora si lo que de verdad quieren es sacarle algo al que no tiene casi nada, señalarlos si se fueron a Santa Teresita en carpa, castigarlos porque no entra en el restringido paradigma de 'trabajo' de sus mentes, pregúntense de dónde les viene tanta malicia, recen o hagan terapia".

JP/ff