Horas antes que empiecen a escucharse en Comodoro Py los alegatos de las defensas en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hizo algunas consideraciones sobre el ataque contra la vicepresidenta, señalando que "no fue un hecho aislado y Sabag Montiel no actuó solo". Para Dalbón, el atentado "no es obra de la casualidad y de un loquito, es obra de una escalada de odio que pasó de cualquier persona que puede odiarla a un diputado que dijo que pretendía la pena capital, hasta una diputada que dice que esto es una puesta en escena".

Las declaraciones de Dalbon, en el canal C5N, destacaron que Cristina Kirchner se presentará como querellante en su propia causa, precisando que a su juicio "Sabag Montiel no actuó solo, porque hubo hechos preparatorios para el intento de comisión del asesinato, que no preparó él solo, hubo otras personas que estuvieron al tanto de esta situación sin lugar a dudas".

Datos perdidos: declararon los policías que "revisaron" el celular de Sabag Montiel

En la misma línea, el abogado atribuyó el intento de magnicidio a los discursos violentos en contra de la funcionaria, y aseguró que "vamos a accionar contra la escalada de odio y discursos como 'contraten un sicario', 'peguenle un tiro', un diputado pidiendo la pena capital, estoy cansado de que digan que Cristina tiene la pollerita corta, se terminó".

"intento de magnicidio por odio"

Si bien Dalbón había adelantado que buscaría que la causa se califique como "intento de femicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y por portación de arma de fuego", informó también que la querella pretenderá que Sabag Montiel sea acusado por "intento de magnicidio por odio" como figura legal, tipificada en el Código Penal.

"Estamos a la espera que Cristina baje un poco en relación a lo que le ha sucedido para la firma de la misma y para pedirle el intento de femicidio. Lo que entendemos que hay es un intento de femicidio en grado de tentativa, y los agravantes de alevosía son dos: el uso de arma de fuego y el hecho de que estaba indefensa, ya que estuvo a 50 centímetros del arma", explicó el letrado, indicando que al margen del operativo de seguridad con el que cuenta de parte de la Policía Federal, la vicepresidenta "era una mujer que estaba absolutamente indefensa, firmando libros, por eso para nosotros, esa tendría que ser la calificación, y se le agregaría el uso ilegal de arma de fuego".

Cristina Kirchner tras el ataque.

"Quiero contar que el martes de la semana pasada, la vice firmó una querella donde la patrocinamos e interpusimos ante el juez De Campos, por las amenazas, aquellas que decían que iban a ametrallarla a ella y sus hijos, que la iban a ahorcar, que la iban a sacar a patadas en el traste, esa causa estuvo cinco meses sin que el juez (Manuel) De Campos hiciera nada".

"Luego salieron unos carteles que decían que era una asesina de 35 mil personas, casualmente 5 mil más que los desaparecidos. Esa causa también nos interpusimos como querellantes con Cristina, ¿qué hizo el juez De Campos? Nada", repudió el letrado. Y continuó: "El día miércoles, después de que interpusimos las querellas se declaró incompetente, es decir que a Cristina le pueden decir que la van a matar, 'yegua', 'ladrona', 'asesina', la pueden amenazar en la puerta de su casa, del Instituto Patria, le pueden decir lo que quieran de cualquier canal, cualquier periodista o persona puede insultarla".

Cristina Kirchner, en silencio y detrás de los agitadores del intento de asesinato

Dalbón: "Cristina viva de casualidad y gracias a Dios"

"Pero se terminó eso no va a ser más gratuito, porque esa escalada de odio finalizó sin lugar a dudas con un odiador que fue capaz de conseguir un arma, y con alevosía y premeditación ir a un lugar donde había gente que la quería, y bajo esa sorpresa sacar el arma para, a cincuenta centímetros de la cabeza dispararla. Así estamos, con Cristina viva de casualidad y gracias a Dios", advirtió el letrado.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado fundamentó el sábado por la noche su postura: "Un nazi misógino quiso matarla. Previa inacción judicial en causas de amenazas de muerte y carteles en la vía pública. Impunes gritos de ´asesina´, maten a la ´cretina´, pena capital, péguenle un tiro. No vamos a naturalizar la escalada de odio. Seremos con Cristina Kirchner querellantes".

Gregorio Dalbón.

Qué dijo Dalbón sobre la pérdida de datos del celular de Sabag Montiel

Y ya este domingo, en la misma red social, arremetió contra la Justicia: "Es gravísima la responsabilidad de la Jueza, el Fiscal y los que manipularon el celular del imputado. De confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo ´error´ judicial, y/o posible encubrimiento agravado".

Por último, sostuvo que la Vicepresidenta se encuentra más tranquila, y dijo que el lunes presentará ante el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, la querella en la que se encuentra trabajando.

"El lunes la vamos a interponer ante el fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti, en los que sí podemos confiar, porque han trabajado día y noche para dilucidar lo que sucedió. Lo que vamos a pretender con esta querella es que sea acusado por el intento de magnicidio por odio", concluyó Dalbón.

HB / ED