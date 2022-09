Comienzan los alegatos de las defensas en el juicio contra CFK

Con la mirada puesta en la seguridad de los imputados que asistan de forma presencial, mañana comienzan los alegatos de las defensas en el juicio por el presunto redireccionamiento irregular de obra pública a favor de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz .

La etapa que marca el inicio del final del único debate en curso contra la vicepresidenta Cristina Kirchner se da con un hecho que conmocionó a todo el país: el atentado ocurrido el pasado jueves a la noche.

En ese marco, la Cámara Federal de Casación a través de su titular, Alejandro Slokar, dispuso el refuerzo de la seguridad del edificio judicial ubicado en el barrio de Retiro. Asimismo, Slokar le pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, incrementar las medidas de protección en Comodoro Py.

Lo hizo a través de una carta tras reunirse con sus pares Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, todos miembros de la Superintendencia, en un acuerdo extraordinario.

Una de las incógnitas es si Cristina pedirá estar allí durante su defensa

El pedido se da principalmente para preservar las tareas de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes encabezan la causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta, además del resguardo a las personas y bienes en el edificio.

La primera defensa en alegar será la de Héctor Garro, de la mano del letrado Mariano Fragueira Frías: el Ministerio Público Fiscal requirió una pena de tres años de prisión en suspenso. Los abogados del ex presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz adelantaron que su exposición les insumirá una jornada de un total de tres que le concedió el TOF 2.

Garro estará mañana desde las 8.30 en la sala B de audiencias de Comodoro Py. El Tribunal Oral número 2 avaló su pedido de estar presente mientras su defensa técnica esgrima los motivos por los cuales debe ser absuelto de la causa.

“Es muy probable que desde mañana se vean más policías en la planta baja de Comodoro Py y que con el correr de los días se incrementen”, señaló una alta fuente judicial a PERFIL al ser consultada por las medidas de seguridad.

Diego Luciani y Cristina Kirchner

En la misma sintonía que la defensa de Garro, los abogados de Mauricio Collareda y Raúl Daruich anticiparon que sus alegatos también les tomara una jornada. Con esto, y visto que el juicio se realiza los días lunes, martes y viernes, más de una cuarta parte de los acusados, es decir tres de los 13, darán por cumplida parcialmente su participación en esta etapa del debate.

Esto oficialmente genera que los otros diez alegatos se adelanten por lo menos una semana y que además seguirán en orden sucesivo, continuo e inmediato. Esto último fue resuelto de manera unánime por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tras el intento de Julio De Vido de dilatar el debate.

Lo anterior, sumado a que otras defensas deslizaron que no harán uso de las tres audiencias avaladas por los jueces, hace suponer que el juicio pueda tener veredicto antes y no en diciembre, como se había manifestado la intención del tribunal.

La defensa de CFK presentó un nuevo escrito en la recusación a los jueces y fiscales

No obstante, y previo a las últimas palabras y veredicto, se encuentra la etapa de dúplicas y réplicas (también habilitada por el tribunal), donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola responderán las objeciones que puedan hacer las defensas al momento de los alegatos. Si bien no se precisó cuántas jornadas pueda tomar esta ronda, fuentes judiciales señalaron que, vista la cantidad de imputados, no será en menos de una audiencia.

Ciertamente, la gran duda es, a la luz de los últimos acontecimientos, sumado al gran debate generado por su seguridad, si la vicepresidenta pedirá estar presencialmente en Comodoro Py al momento de que su abogado, Carlos Beraldi, refute uno a uno los puntos de los fiscales Luciani y Mola, con los que pidieron al Tribunal Oral 2 se le condene a 12 años de prisión por ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado.

La vicepresidenta no desiste de su intención de apartar a dos jueces y a los fiscales del debate. A mediados de esta semana presentó un escrito para que se le concediera un recurso de casación ante el rechazo de la recusación contra Jorge Gorini, Rodrigo Giménez, Diego Luciani y Sergio Mola.

En la presentación, el abogado Carlos Beraldi refrendó las razones por las que los funcionarios judiciales no deben continuar al frente del debate. Ahora los jueces deberán evaluar si hacen lugar al planteo para que la Cámara de Casación tome intervención en ello.