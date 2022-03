Gustavo Marangoni: "El Frente de Todos no puede funcionar porque no tiene liderazgo"

El politólogo y exfuncionario, Gustavo Marangoni, dialogó con Jorge Fontevecchia en Radio Perfil y del intento de reunificar al peronismo dentro del Frente de Todos, y cómo queda el escenario electoral para el 2023.

F: El gran tema que queremos tocar con vos es si estamos viviendo el ocaso del kirchnerismo y de Cristina Kirchner o no

M: Hay un proceso de descomposición política en el oficialismo. Yo creo que siempre hay que diferenciar entre un proceso de desorganización, que tiene la posibilidad de recuperarse, pero algo que está en proceso de descomposición no, y tengo la sensación que este capítulo del oficialismo está en esta última etapa. De todas formas, no creo que desaparezca el kirchnerismo en el corto plazo, pero sí que lo que hoy conocemos como Frente de Todos va a devenir en otra cosa, porque estamos frente a diferencias conceptuales, de dirección y de sentido. Entonces, lo que no funciona es la coalición, porque lo hemos visto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, estamos frente a algo más inmediato: en este otoño, el gobierno tiene que cumplir lo que firmó, y ahí nos encontramos con la particularidad de funcionarios que no responden a sus ministros, y a eso le pasó por encima el tanque de la invasión rusa en Ucrania, y eso cambió los planes.

F: Vos te referías al Frente de Todos. Vayamos exclusivamente al kirchnerismo, que arranca siendo el socio mayoritario del Frente, aportando más votos, colocando al peronismo en una condición subalterna. ¿Vos crees que estamos asistiendo a un kirchnerismo que pasó de ser una fuerza mayoritaria a una testimonial?

M: Coincido. Lo que pasa es que en el 2023, además de las elecciones, se van a cumplir 20 años de kirchnerismo, y es mucho tiempo. Ahora, el kirchnerismo que nació, si se quiere, antiestablishment, hoy es eso. Entonces, cuando vos estás 20 años tomando las medidas políticas, hegemonizando buena parte de esas dos décadas, sos parte de lo que muchos cuestionaban. Y creo que hay una carencia en cuanto a la perspectiva a futuro de la Argentina, como lo vimos en la votación, donde conservó una parte importante de votos, para ya no condujo. Cristina Kirchner pudo decirle a Alberto Fernández en el 2019 "el candidato sos vos". Ahora tiene un margen más reducido, porque en el oficialismo hay una parte que siente que ya no pueden ser conducido, y en el peronismo el concepto de de liderazgo es fundamental, y esta experiencia del Frente de Todos no puede funcionar porque no tiene liderazgo, y esta es la mejor demostración de un proceso en crisis.

F: Siguiendo en ese planteo, dejame que vaya a tu experiencia en la Provincia de Buenos Aires. Se habla que La Cámpora quiere construir, al menos, un lugar de resistencia. Y en el caso de Santa Cruz, Alicia Kirchner no puede ser reelecta; así como Máximo Kirchner tiene dificultades para ser competitivo electoralmente. Hay versiones que señalan a Wado de Pedro como posible candidato para gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo imaginás que se puede resolver la Provincia de Buenos Aires?

M: Uno puede diseñar un refugio en la Provincia, pero hay que ir a la realidad. La Provincia de Buenos Aires es la caja de resonancia de la economía en Argentina, por lo tanto, si no recupera volumen de consumo, como pasó con el kirchnerismo en su momento, para triunfar hay construir coaliciones con los consumidores. Si el consumo está dañado, más allá de los niveles salariales, y no se puede recuperar, todos estos diagramas pueden facilitarle aún más la tarea a la oposición en las próximas elecciones.

F: Profundizando este tema, vos mencionaste la posibilidad de desdoblar las elecciones. ¿Lo ves posible?

M: En términos políticos y económicos, hoy uno tiene que abrir todos los escenarios posibles. Es factible que en la Provincia de Buenos Aires se divida la elección y se anticipe, y que lo mismo suceda en otras provincias. Hacia fin de año vamos a ver si los gobernadores deciden ir junto con el calendario nacional o si eso no sucede: ese va a ser el mensaje claro para cuidar el territorio.

F: En ese contexto, ¿Adelantar tendía que ver con suponer que va a estar peor el escenario?

M: Sí, adelantar es una forma de consolidar el poder propio y después veo y negocio desde ahí, desde lo que tengo. Yo digo que en Argentina ser gobernador es tener una base de poder más firme que ser presidente, por lo menos en casi todas las provincias. Buenos Aires es un caso atípico. Pero en la mayoría de las provincias, los gobernadores tienen una suerte de estabilidad, y todos son "jefes" en la jerga del peronismo.

F: Entonces, el kirchnerismo no va a poder imponer un candidato como lo hizo Cristina con Alberto, pensando en el próximo año. Las posibilidades de la que situación económica sean espectaculares son pocas. ¿Te imaginás a los gobernadores peronistas queriendo colocar a un candidato?

M: En el 2001 todos los gobernadores querían ser presidentes, y ahora están muy recluidos en sus provincias, nadie está asomando. Es cierto que falta un año para el proceso electoral, pero yo creo un candidato a presidente no surge de una reunión de consorcio. Y eso me lleva a otro comentario, lo que tienen que anotar oficialistas y opositores es la sed de liderazgo que hay. Porque esto que llamamos "gobierno de coalición", en realidad no lo es. En todo caso, fue un intento de reunificar al peronismo que fracasó. Pero después de escucharlos a todos, al final del día tiene que haber alguien que decida qué se hace sin mirar para el costado.