Reclamo de Gustavo Valdés a Lisandro Catalán: "Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito"

Luego de que el Gobierno anunciara la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le envió un fuerte mensaje y criticó la falta de gestión nacional en las provincias. “Tenés que levantar el culito de la silla y comenzar a viajar al interior”, disparó.

En diálogo con Radio 10, el mandatario provincial cuestionó la falta de comunicación desde el Ejecutivo nacional y sostuvo que la mesa política conformada por los principales funcionarios “es una sobreactuación” que “sólo llega a las redes sociales”.

“Tratan de decir que son sensibles, que recibieron un mensaje y están haciendo algo. Pasaron 7 días de la elección de la provincia de Buenos Aires y 14 días de la elección en Corrientes, y no tuvimos ningún contacto”, agregó el correntino.

La crítica al flamante ministro del Interior llegó cuando le preguntaron qué respondería si recibiera una invitación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o del propio Catalán, para reunirse en Casa Rosada. “¿Por qué no vienen? Si no les cuesta nada. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y comenzar a viajar al interior”, declaró.

“Si vos tenés un cargo de coordinación y representación, esos viajes se pueden hacer para conversar detenidamente y destinar medio día. El Gobierno anterior estuvo más tiempo en la Antártida que en Corrientes, y eso no es razonable. Entonces, ¿por qué fracasás? Porque no te tomás el tiempo de articular con los gobiernos provinciales”, agregó.

El presidente Milei le tomará juramento a Lisandro Catalán este lunes.

El mandatario fue más allá: “Es muy difícil para una Casa Rosada que cree que el Obelisco es más grande que la Argentina. En realidad, la Argentina es mucho más grande que el Obelisco. Los presidentes tienen que levantarse y recorrer”.

En paralelo, Valdés remarcó la necesidad de que el Gobierno “reconstruya” su frente político tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y advirtió que la falta de credibilidad “golpea la economía”. “La política y la economía también van de la mano. No es posible una construcción económica viable de equilibrio presupuestario si uno no tiene fortaleza”, sostuvo.

Valdés, que hasta hace poco mantenía un buen vínculo con la Casa Rosada, rompió la relación luego de que el oficialismo nacional rechazara un acuerdo electoral en Corrientes. Con un frente propio, que incluyó a su hermano como candidato, ganó las elecciones provinciales y relegó a La Libertad Avanza (LLA) al cuarto lugar.

El correntino integra “Provincias Unidas”, el frente nacional de gobernadores que busca posicionarse como alternativa al kirchnerismo y a LLA en 2027. También lo conforman Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Al ser consultado sobre el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el hospital Garrahan, que serán tratados en la Cámara de Diputados este miércoles, Valdés confirmó que Corrientes rechazará la medida presidencial en el Congreso.

“Nosotros no vamos a cambiar el voto. El Garrahan es lo mejor de los mejor, donde están los especialistas más importantes de Argentina. Es un financiamiento que no impacta demasiado en el presupuesto nacional. Argentina no va a volcar por financiar al Garrahan”, dijo el gobernador Valdés sobre el proyecto que propone la reasignación de fondos en el hospital pediátrico y la recomposición salarial del personal.

En cuanto a la actualización de las partidas para las universidades públicas, afirmó: “Tenemos la convicción y la necesidad de sostener el financiamiento. La educación superior es el corazón del progreso de un país. Argentina necesita más profesionales, no menos”.

