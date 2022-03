Habló la mujer que destrozó un registro civil en González Catán: "Me cansé de las burlas"

Luego de que se conociera el video de una mujer que destrozó un registro civil en la localidad bonaerense de González Catán tras pretender realizar un trámite, la responsable admitió que “estuvo mal” y denunció haber sido víctima de “malos tratos”.

"Me cansé. Esta gente se burla cuando uno va con su problema", comenzó diciendo Lorena, de 45 años, en declaraciones a TN. Acorde a su explicación, dijo que se dirigió al establecimiento a hacer un trámite de supervivencia para su mamá y los empleados se burlaron de ella.

“Yo sé que estuve mal. Les expliqué todo el problema: que mi mamá estaba postrada, que no puede caminar porque tiene elefantiasis, que no la puedo trasladar y no entiende Internet”, agregó, al mismo tiempo que indicó que a los trabajadores menospreciaron lo que les decía.

La mujer describió que al principio uno de los empleados “se mandó un improperio” y ella de todos modos “agachó la cabeza”, pero finalmente estalló porque otra empleada la empujó del lugar en la puerta.

“El trámite tengo que hacerlo cada tres meses. Cada vez que voy se burlan, quizás porque uno no tiene la inteligencia de ellos”, continuó. Y añadió: “Solo necesitaba una planilla y un sello”.

Día de furia: una mujer destrozó el registro civil de González Catán

El video de los destrozos que circuló en las redes

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, se ve a Lorena rompiendo los vidrios del registro civil y tirando distintos elementos al piso. También se la oye decir: "Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá".

Sobre el video, manifestó que prefiere no ver las imágenes y repitió: “no está bien, pero la vida no es una fantasía, es tirana y es cruel. Yo trato bien a la gente y quiero ese respeto para mí”. Sobre la investigación judicial que comenzó tras los incidentes, afirmó: “Ya estuve presa y no me interesa”.

Después de los destrozos, la Policía se hizo presente en el sitio y arrestaron a la mujer. La causa fue caratulada como “Daños” e interviene la UFI Descentralizada N° 2 del Departamento de La Matanza, a cargo de la fiscal Casal Gatto.

fp / ds