En el búnker de Unión por la Patria predomina el hermetismo. Con el cierre de la votación demorado por las dilaciones en la Ciudad de Buenos Aires, a las 18 horas había votado el 66% del padrón, un punto menos que en 2021. Siete escuelas prolongaron el horario de votación hasta las 19.30 por pedido de la jueza electoral María Servini. La ausencia de voces oficiales se rompió cerca de las 19, cuando Matías Lammens brindó un mensaje escueto sin contestar preguntas aunque no dejó de señalar responsabilidades del Gobierno porteño.

El oficialismo eligió mantener en reserva la información y manejarse únicamente con datos oficiales que no estarán antes de las 21 o las 22 horas. En Unión por la Patria dicen no haber contratado ningúbn boca de urna. Si los tienen, no los comunicarán a la prensa y están a la espera de las mesas testigos que aparecerán recién desde las 20.

Los voceros designados para hablar a medida que avance el escrutinio son la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreu y el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren en representación del massismo. Juliana Di Tullio por el kirchnerismo y el embajador en Brasil, Daniel Scioli quien mantiene buena relación con todos los sectores, incluso ahora con el propio Sergio Massa quien no tiene previsto llegar al búnker en el Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita antes de las 19.30. Massa votó en Tigre, almorzó en San Martín con su familia y mantuvo una reunión con Axel Kicillof y con Leandro Santoro para monitorear el desarrollo de los comicios.

En una amplia carpa apostada sobre la avenida Corrientes para los periodistas ambientada con luces y tonalidades celestes (según la estética elegida por UxP desde hace muchas elecciones) pululan voceros del massismo y del kirchnerismo que repiten el latiguillo de que “no hay info” ante la impaciencia de los presentes. Se espera la palabra del embajador ante el Brasil. En el peronismo aguardan que recién se consolide una tendencia cerca de las 23 horas, mucho después de lo previsto.

Los objetivos en el peronismo son claros. Massa aspira a ser el candidato más votado individualmente, Axel Kicillof imponerse en la provincia y para Leandro Santoro colarse entre el primer y segundo lugar.

