Una diputada chaqueña fue acusada de golpear a fiscal de JxC en una escuela que lleva su propio nombre

El proceso electoral en Chaco se vio interrumpido debido a un supuesto hecho de violencia que ocurrió en la escuela secundaria N°128 "Claudia Lorena Panzardi", de la localidad de Laguna Blanca. El episodio fue protagonizado por la diputada provincial del Frente Chaqueño que lleva el mismo nombre del colegio, su cuñado y vicedirector de la institución, Luis Ernesto Chaparro, y una sobrina menor de edad de la legisladora.

Según informó Diario Chaco, desde Juntos por el Cambio (JxC) indicaron que Panzardi "agredió" a su sobrina que se encontraba fiscalizando para dicho espacio bajo el argumento de que al ser menor de edad, no podía ejercer ese rol. En diálogo con ese medio, Tamara Silvestri, fiscal general de JxC en Laguna Blanca, indicó que "la situación se dio porque empezaron a armarse las mesas, a sentarse los fiscales con sus correspondientes poderes y ella (Panzardi) objetaba la posibilidad de que una fiscal de mesa de JxC pueda estar sentada porque tiene menos de 18 años, pero figura en el padrón y según la Ley Electoral puede ejercer".

La mujer relató que, ante la negativa de la fiscal de levantarse de la mesa, "la levantó de los pelos y la revolcó por el patio de la institución". En respuesta, continuó, intervinieron Chaparro y "un par de personas más en favor de la diputada". "La chica quedó tirada en el piso, Panzardi agarró el teléfono y empezó a filmar a todo el mundo, a hacer escándalo y finalmente terminaron sacando a las personas violentadas", agregó.

"No es la primera vez que nos sucede acá, en la escuela siempre hay situaciones de agresividad y violencia por parte de ella, de hecho después empezó a filmarnos a todos la cara, nos quería sacar los teléfonos porque uno de los chicos que vino conmigo filmó la situación y obviamente no se lo vamos a entregar", añadió Silvestri, a la par que contó que el intendente José Panzardi "vino a los gritos amenazando a fiscales, algo que vivimos elección tras elección".

La institución donde ocurrieron los hechos, que lleva el nombre de la diputada, fue inaugurada en 2010.

El apoderado de Juntos por el Cambio, Carlos Antonio Galo Encina, presentó formalmente una denuncia electoral contra la diputada ante la Justicia Federal. Sumado a esto, Panzardi fue denunciada penalmente por su propia hermana Sandra, que le advirtió públicamente que "pagará muy caro" sus "atropellos". Asimismo, Chaparro también salió a hablar y afirmó: "Claudia es una violenta, le pegó a su propia sobrina y la tiró al piso".

La legisladora desmintió los hechos y apuntó contra su cuñado.

A raíz del episodio, JxC emitió un comunicado donde repudiaban el "lamentable hecho de violencia política en Laguna Blanca, por parte de la diputada provincial Claudia Panzardi quien abofeteó a una fiscal de mesa de Patricia Bullrich, argumentando que no podía ser fiscal por ser menor de 18 años, y además, se trata en realidad de una sobrina de la diputada".

"La Policía del Chaco intervino llevándose a la víctima a la Comisaría para que haga la denuncia. Sin embargo, la agresora sigue en la Escuela amedrentando a los fiscales de Juntos por el Cambio. Desde Juntos por el Cambio, rechazamos una vez más, estos hechos que perjudican a una jornada cívica y solo pretenden desalentar la participación ciudadana", concluyeron.

Panzardi desmintió el hecho y dijo que su cuñado intentó asesinarla

Por su parte, la diputada provincial desmintió haber golpeado a su sobrina y acusó a su cuñado de intento de asesinato.​ "El señor Luis Chaparro, candidato del CER, me quiso matar en la escuela, está todo filmado. Tuve que empezar a filmar después de todo lo que me agredieron, él expuso a su hija y ahora están haciendo un falso testimonio y los de Juntos por el Cambio están con ellos". afirmó a Diario Chaco.

En ese sentido, remarcó que "jamás la toqué, la abofeteé ni la tiré al piso, es mentira". Al respecto, denunció que su cuñado hizo "un acting": "Es una vergüenza, Chaparro me amenazó de muerte, me empujó, está todo en los videos. Me dijo ´hija de puta´, tiró a su hija al piso, hizo un escándalo, un acting también con la gente de Patricia Bullrich".

"Tengo una chica herida a la que lastimaron, los del CER fueron los que agredieron pero JxC instigaban. Esto no puede seguir pasando, nos vienen a atacar acá en el pueblo aprovechando que salieron otras cuestiones. Es injusto, este hombre ejerció violencia de género, está filmado. La Policía no lo llevó preso, nadie hace nada. Por favor les pido, soy una persona, no puedo aguantar más tanta presión, tanto ataque permanente", concluyó.

Panzardi había sido noticia en el pasado cuando inauguró la escuela con su propio nombre y se escudó en que había sido elegido por voto popular: "Por votación habían decido que la escuela secundaria iba a llevar mi nombre, no me pude negar". En esa oportunidad había dicho que ella propuso bautizar al centro educativo como Cristina Kirchner o Jorge Capitanich.

La escuela comenzó a funcionar en 2010, ya que "antes no había escuela secundaria en el pueblo. Muchos chicos no iban a la secundaría, otros, como yo, debimos dejar el pueblo y vivir en otras ciudades para poder ir a la escuela secundaria", contó la entonces intendenta. En estas elecciones, Panzardi compite por repetir su gestión municipal después de su paso como diputada nacional.