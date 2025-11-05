"Integración sí, pero sin dominación": el mensaje de Cristina Kirchner a 20 años del "No al ALCA"

A 20 años de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde se intentó poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Cristina Kirchner recordó el surgimiento del “No al ALCA”, el movimiento impulsado por distintos gobiernos latinoamericanos que frenó aquel proyecto de libre comercio promovido por Estados Unidos.

“Néstor Kirchner presidente… Cumbre de las Américas 2005 en Mar del Plata. Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo”, escribió la expresidenta en su cuenta de la red social X. Y concluyó: “Integración sí… pero sin dominación”.

PBA poselectoral: la interna peronista se muda al gabinete, la Legislatura y leyes clave

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junto al mensaje, Cristina compartió un fragmento del discurso de Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, durante aquella cumbre celebrada en la ciudad balnearia el 4 y 5 de noviembre de 2005.

“No se trata de ideología, ni siquiera de política. Se trata de hechos y resultados. Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja”, expresó Kirchner en su intervención ante los líderes regionales.

Durante su exposición sobre el ALCA, el mandatario también hizo referencia a la situación económica argentina tras la crisis de 2001: “Invitamos a ver los sufrimientos y los logros que tuvo la Argentina. Invitamos a ver la paulatina recuperación de nuestra autoestima. Nos hacemos cargo, como país, de haber adoptado esas políticas, pero pedimos también que aquellos organismos internacionales que favorecieron el crecimiento de esa deuda asuman su cuota de responsabilidad”.

El video publicado por la expresidenta muestra además imágenes de otros líderes latinoamericanos que rechazaron el ALCA, como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, así como del entonces presidente estadounidense George W. Bush, quien encabezaba el impulso a favor del acuerdo de libre comercio.

Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en la IV Cumbre de las Américas.

Kicillof encabezará en Mar del Plata el acto por los 20 años del “No al ALCA”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este miércoles en Mar del Plata el acto central de conmemoración por los 20 años de la IV Cumbre de las Américas, celebrada en esa ciudad en noviembre de 2005.

El evento, que tendrá lugar en el Teatro Auditorium, es organizado por movimientos sociales, sindicales y políticos de América Latina. Durante la jornada, se reivindicará el movimiento impulsado por los gobiernos progresistas y de izquierda de la región que, hace dos décadas, se opusieron al tratado de libre comercio promovido por Estados Unidos.

Axel Kicillof encabezará el acto de cierre del evento en conmemoración por los 20 años de la IV Cumbre de las Américas.

El encuentro comenzó este martes con una apertura encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien estuvo acompañado por representantes de las tres centrales obreras argentinas (CGT, CTA y CTA Autónoma) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Además, participan oradores de distintos países de la región, entre ellos delegaciones de Brasil, que también formaron parte del movimiento que dio origen al movimiento latinoamericano “No al ALCA” en 2005.

TV/fl