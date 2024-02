Javier Milei abre varios frentes de batalla convencido de que deben aceptar el cambio

Con el fracaso del debate de la ley ómnibus en Diputados todavía fresco y una encuesta de opinión pública que ya advierte que un sector de la sociedad responsabiliza a Javier Milei por la situación económica, el Gobierno se encuentra decidido a seguir abriendo focos de conflicto y sumar frente de batalla por todos lados.

Lo hizo esta semana con la cantante Lali Espósito, con una marcha atrás incluida, y con los sindicatos docentes, con la intención de declarar a la educación como “servicio esencial” y limitar el derecho a huelga. También, siguen en la mira del Presidente la CGT y los gobernadores, a quienes les dedicó dardos, y promete continuar a fondo.

El líder libertario, mientras ejecuta su plan motosierra en el Estado, se dedicó a redoblar la apuesta contra los que considera “enemigos del cambio”, como dicen desde su entorno, con especial énfasis en los gobernadores, sobre todo tras la decepción que significó no haber logrado la sanción en particular de su proyecto neurálgico de gestión. Si bien en público trata de mostrar la caída de la iniciativa como “un triunfo” porque expuso “a todos” los que están en su contra, lo cierto es que no logró sortear su desafío.

“Los interlocutores que aparecen cambian todo el tiempo”, dice un dirigente social

A partir de ese momento, el Ministerio de Economía decidió no prorrogar el Fondo de Incentivo Docente (una suma importante para financiar el salario de los maestros de todos los distritos del país), quitó subsidios para el transporte público del interior y avanzó contra los fondos fiduciarios, que sostienen obra pública de diferentes ciudades de la Argentina. En esa guerra, el mandatario apuntó cañones contra Córdoba: decidió echar a Osvaldo Giordano, el director de la Anses, del espacio político de Juan Schiaretti que se opuso a la denominada ley “bases” y en los últimos días cargó contra Martín Llaryora.

En especial, sobre todo mediante su cuenta de X, se dedicó a resaltar que el dirigente cordobés utilizó el avión sanitario de su provincia para viajar a la Ciudad de Buenos Aires con motivo de una entrevista televisiva.

El gobernador le retrucó de manera veloz, pidiéndole a Milei “que deje de gobernar por redes sociales. Y desde su entorno se dedicaron a defender la utilización de la aeronave: explicaron que no es de uso exclusivo para el traslado de pacientes y órganos y que el avión debe mantener un entrenamiento permanente.

Llaryora, además, se dedicó a contradecir el discurso oficial en torno al fracaso de la ley. Reconoció que el Gobierno, en un intento desesperado, se ofreció a coparticipar el Impuesto País con tal de que la normativa se sancione. Incluso, blanqueó que en la última reunión entre los mandatarios provinciales y Guillermo Francos, el ministro del Interior, en el CFI se habló del tema “en un 60%, la mayoría del encuentro estuvimos dedicados a hablar del tema”.

Javier Milei y Martín Llaryora.

Milei no tiene intenciones de recomponer al menos la relación con los gobernadores aunque Francos piensa en no terminar de romper. En este contexto, un dirigente de una organización social de importancia marcó ante PERFIL cómo se mueven en LLA: “los interlocutores que aparecen cambian todo el tiempo y cuando se van, insultan al modus operandi del Presidente”.

Del estilo de Milei son conscientes los gremios. Como anticipó este medio hace una semana, en el Gobierno apuestan a transparentar el sistema de obras sociales sindicales, con recorte de subsidios a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y señalan que llegó la hora “de que los sindicalistas hagan su ajuste, como todos”. Eso sí: admiten que no existe una hoja de ruta para alcanzar el objetivo. La frase desde el entorno del Presidente no cayó para nada bien en la calle Azopardo y envalentona a los sindicatos más combativos, con Pablo Moyano de Camioneros a la cabeza, a pensar en una nueva medida de fuerza. Mientras que los gremios docentes, a poco del inicio de clases, se enteraron que la educación puede ser declarada servicio esencial por decreto, algo que rechazan porque argumentan que limitaría el derecho a huelga. Por eso, empezaron a pensar en un plan de lucha y en no comenzar las clases si no se produce una convocatoria a la paritaria nacional.

Los frentes de batalla de Milei no se agotan en gobernadores y sindicalistas. También dedicó buena parte de sus energías a atacar a la cantante Lali Espósito por participar de festivales organizados por gobiernos provinciales. Tras denominarla “Lali Depósito”, dijo que el problema “no es la actriz”, en un claro retroceso. En la Rosada no piensan lo mismo: remarcan que Lali “aflojó” con su mensaje hacia el jefe de Estado. En este marco, Cristina Kirchner se hizo eco ayer del tema y compartió en sus redes un escrito del diputado de UxP Rogelio Iparraguirre en el que cuestiona el ataque incesante a CFK y a la artista.

Mientras las peleas se suceden, en la consultora Zuban y Córdoba destacan que una buena parte de la sociedad piensa que el líder libertario es el máximo responsable de la situación económica. “Este mes, Milei y Caputo lideran con un 51% versus un 44% de Alberto y Massa. Por primera vez se dio que la mayor responsabilidad de parte de la sociedad respecto a la situación económica es culpa del actual gobierno”, expresaron desde la consultora.

“Es una fiesta”, Milei sobre la economía

“El DNU está en su mayoría en funcionamiento, la ley de alquileres mejoró la oferta y la demanda. A pesar de este éxito, logramos el déficit cero en enero, no en marzo como estaba planeado. Es una fiesta: bajan los dólares, suben los bonos, logramos que la inflación sea del 25% en diciembre y caiga al 20% en enero, cuando iba al 1.700%. La curva de futuros del dólar se desplomó”, dijo Javier Milei al evaluar los índices económicos en sus primeros dos meses de gestión.

Además, el Presidente aseguró que en las dos primeras semanas de febrero se midió un inflación del 10%. “Estamos limpiando el balance del Banco Central, están faltando pesos, es un trabajo profundo y duro”, dijo.

Sobre la posibilidad de abrir el cepo, el jefe de Estado detalló que “siguiendo las estimaciones del FMI, podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”. Y agregó: “estimo que el momento más duro va a estar en marzo y abril, y a partir de ahí es cuando tocaste fondo y empezás a rebotar. Cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante y empieza a recuperar fuerte”.

Además, en una entrevista en Radio Rivadavia celebró que “la base monetaria argentina tiene mayor sustento que en la época de la convertibilidad, con un 85,7% de respaldo”.