El presidente Javier Milei finalizará mañana su visita a Nueva York con una serie de reuniones que incluyen un encuentro bilateral con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que ya generó el repudio del peronismo. La cita será el jueves 25 de septiembre, a las 16.45 horas, y representa un alineamiento internacional de Argentina con Israel, país que está siendo criticado por la comunidad internacional a raíz de las muertes ocurridas en la Franja de Gaza por su lucha con el grupo Hamas.

Este miércoles, Netanyahu se quejó de la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales frente al “terrorismo palestino”, luego de que Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieran al Estado de Palestina.

Benjamin Netanyahu

Además, el Partido Justicialista (PJ), que lidera desde su prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner, definió el encuentro de Milei con el líder israelí como una “cita bochornosa”, y acusó a Netanyahu de ser el “principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la población civil palestina en la Franja de Gaza”.

Es el segundo encuentro bilateral de Milei en el contexto de la Asamblea de la ONU tras la reunión que tuvo con Donald Trump, donde se reafirmó la alianza política entre ambos líderes con el apoyo económico que le dará el Tesoro norteamericano al gobierno argentino al concederle un swap de 20.000 millones de dólares.

Luego del encuentro con Netanyahu, el máximo referente de La Libertad Avanza participará en la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la Organización No Gubernamental (ONG) judía más grande y antigua del mundo, cuyos objetivos son la defensa de los derechos humanos, luchar contra el racismo y el antisemitismo, promover la unidad judía y el apoyo al Estado de Israel.

Finalmente, a las 19.15 horas, Milei se reunirá con Donald Lauder, titular del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.

A las 22 horas saldrá el vuelo especial que traerá al presidente y a su comitiva de vuelta a nuestro país, donde arribará el viernes 26 de septiembre, a las 8:20 horas.

El presidente Javier Milei en la ONU

Este miércoles 24 de septiembre, tras su encuentro con Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta”.

En declaraciones a la prensa, la titular del FMI afirmó: “Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente. La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”.

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis "Toto" Caputo

La economista nacida en Bulgaria celebró la disminución de la inflación y la pobreza en Argentina, remarcando, al mismo tiempo, el aumento de la actividad económica, y enfatizó: “Las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino, y las que suben tienen que continuar así”.

