Javier Milei participa este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio

En el día después de su tumultuoso paso por Lomas de Zamora, en campaña por las elecciones del próximo 7 de septiembre, el presidente Javier Milei participará este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El mandatario será recibido al mediodía en el Hotel Alvear por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, quien en mayo pasado fue la primera mujer designada al frente de la organización que nuclea a las principales centrales empresarias del país.

Javier Milei ya había hablado ante ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024, ocasión en que había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elisa Carrió acusó a Milei de ver “pornografía infantil”, a su hermana de ser “la más oscura” y exigió que Sturzenegger “se calle"

“No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”, expresó en aquella oportunidad ante los empresarios.

En esta ocasión, se prevé que jefe de Estado insista en la defensa de su gestión y subraye el riesgo previo a las elecciones, con la mirada puesta en el 7 de septiembre. No se descarta, además, que el Presidente haga alusión al episodio violento registrado en Lomas de Zamora y utilice la ocasión para retomar sus críticas al kirchnerismo.

No resulta novedoso que el jefe de Estado se muestre ante figuras del empresariado desde que estalló la polémica por los audios de Diego Spagnuolo. La semana pasada, el mandatario formó parte del cierre del Council of the Americas, encuentro impulsado por Americas Society junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Javier Milei en el el cierre del Council of the Americas

Sin rumbo, la única opción para Milei es ganar

En esa ocasión, el Presidente lanzó fuertes cuestionamientos al Congreso, al que señaló como “secuestrado por el kirchnerismo”. “Si les ganamos en septiembre, porque en octubre vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo”, afirmó.

Lejos de suavizar sus declaraciones, Milei respaldó las recientes decisiones en el plano financiero frente a las inquietudes del empresariado por el retroceso de la actividad. “Es año electoral y del otro lado está el riesgo kuka, ¿dónde quieren la tasa de interés? ¿Quieren tener una tasa de interés de condiciones normales, cuando del otro lado tienen a los que quieren romper todo el país? Imposible. Así que menos llanto por la volatilidad de la tasa, que bastante estamos llevando sin sobresaltar toda la economía“, replicó.

Los empresarios moderan su optimismo respecto al rumbo de la economía

Al día siguiente, el viernes, el jefe de Estado volvió a dirigirse al mundo empresarial, esta vez en una actividad impulsada por la Bolsa de Comercio de Rosario. Dentro de esa misma serie de apariciones, también participó el lunes de la apertura de un edificio de Corporación América.

Mientras tanto, la campaña electoral avanza atravesada por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En relación con los audios divulgados por Diego Spagnuolo, exfuncionario del organismo, Milei rechazó las acusaciones, aseguró que “todo lo que dice es mentira” y adelantó que lo demandará en la Justicia.

NG / LT