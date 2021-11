Javier Milei pidió el desplazamiento de Rafael Bielsa: "La frase es deplorable y condenable"

Javier Milei, diputado electo por La Libertad Avanza, habló sobre las cuestionadas expresiones del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien había criticado al candidato a presidente del país trasandino José Antonio Kast por "xenófobo" y "antiargentino". El economista reclamó que el diplomático debe ser desplazado de su cargo y calificó las declaraciones como una "aberración". También se refirió a su vacunación contra el Covid-19 y arremetió contra el gobierno nacional. "Claramente soy peligroso para esta manga de chorros", polemizó.

“Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos”, manifestó Bielsa en la mañana del lunes 22 de noviembre, lo que desató una polémica con el país vecino.

Los dichos, que tuvieron como contexto las elecciones presidenciales en Chile, fueron muy críticos con el candidato pinochetista que ganó en primera vuelta y que enfrentará en diciembre a Gabriel Boric para disputar el lugar que ocupa Sebastián Piñera en La Casa de la Moneda. Desde el Gobierno nacional se despegaron de las palabras de Bielsa, con un llamado posterior del canciller Santiago Cafiero a su par Andrés Allamand para aliviar la presión.

Consultado sobre este hecho, Javier Milei fue contundente y pidió que se aleje a Bielsa de sus funciones. "Yo lo conozco a Rafael, es intelectualmente brillante, pero la frase es deplorable, condenable", manifestó en la noche de este lunes entrevistado por Viviana Canosa en A24.

Para el diputado que asumirá su banca en diciembre, se trata de un debate ideológico que no se condice con la función diplomática. "Es una aberración y tiene que ser desplazado del cargo. Es muy bueno el debate ideológico, pero si está representando al país debería estar fuera", dijo.

Luego de los resultados de los comicios chilenos, el economista felicitó en redes sociales a José Antonio Kast por la elección que había realizado. "Felicitaciones Kast por lograr plasmar en votos una propuesta superadora para Chile y que al mismo tiempo lo aleje del socialismo empobrecedor", expresó.

Los dichos de Alberto Fernández

El pasado miércoles 17 de noviembre en el marco del Día de la Militancia peronista, el presidente Alberto Fernández habló de la convocatoria al diálogo que haría a referentes de todos los sectores políticos y económicos, pero especificó que no lo haría con Javier Milei.

"El Presidente me sube al ring porque me ven con preocupación. Claramente soy peligroso para esta manga de chorros. Las cosas que yo quiero hacer ponen en jaque al status quo", se envalentonó el dirigente liberal.

Milei también adelantó que no aprobaría el presupuesto diagramado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Yo no te voy a aprobar un presupuesto con déficit fiscal porque hay que financiero, y, ¿con qué se va a hacer? Lo podes financiar con emisión monetaria, eso genera inflación, distorsiona los precios y termina siendo un impuesto regresivo a los que menos tienen. Es absolutamente inmoral", cuestionó.

Javier Milei se vacunó contra el coronavirus

Antes de ingresar al recinto de la Cámara baja, Milei tiene previsto brindar conferencias en Miami, Nueva York y Washington DC, como así también dará charlas en Uruguay, Chile, México, Colombia, Ecuador y España.

Por ese motivo, Milei se vacunó 11 meses después de comenzado el plan de inoculación del gobierno nacional e incluso manifestó que no es antivacunas. "Yo siempre provacunas. "Ahora, como no digo lo que quieren escuchar, creen que soy antivacunas. No. Mintieron. Yo siempre sostuve que no podes obligar a nadie. Tenes que tomar una decisión evaluando renta y riesgo", justificó.

Por otro lado, el economista afirmó que va a renunciar a su trabajo actual cuando asuma su rol como diputado. "Es muy fácil criticar con el bolsillo ajeno. No voy a cobrar como diputado, voy a renunciar al sector privado, voy a dar conferencias, pero me tienen que dejar salir", concluyó.

