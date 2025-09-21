El presidente Javier Milei anunció que presentará un nuevo libro, titulado "La construcción del milagro", con un show gratuito que tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, estadio ubicado en Villa Crespo con capacidad para 15.000 espectadores.

"LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO. Reserva tus entradas en: https://mileielmilagro.com LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE VIVA LA LIBERTAD CARAJO. CC: @hojasdelsur", publicó el mandatario en su cuenta de X, compartiendo el link para acceder a las entradas del evento libre y gratuito.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el nuevo libro del libertario, de editorial Hojas del Sur, relata las bases y fundamentos que guiaron su gestión y sus decisiones de gobierno desde que asumió la presidencia del país en 10 de diciembre de 2023.

El nuevo libro del presidente argentino, según trascendió, costará $32.000 o $25.600, en caso de abonarse en efectivo, y está conformado por 576 páginas que explican el programa económico a través del cual se produjo lo que en el plano internacional se calificó como "el milagro argentino".

Un hecho que llamó la atención de la nueva publicación es el cambio de editorial que se produjo luego de que la editorial Planeta debiera retirar del mercado algunos ejemplares de la edición española de "El camino del libertario" en las que se incluían datos biográficos falsos del mandatario.

El nuevo sello elegido para la publicación del libro, Hojas del Sur, forma parte del plantel organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, un evento iniciado en la provincia de Córdoba. La misma cuenta con autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

En mayo de 2022, Milei realizó una presentación similar en el Luna Park para presentar su obra "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". En aquel show, el mandatario presentó detalles de la nueva publicación y también interpretó su propia versión de "Panic Show" de La Renga, canción que lo popularizó.

