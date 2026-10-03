Milei regresó a la Argentina luego de encabezar, junto a gobernadores, el 'Argentina Week' en París

El presidente Javier Milei regresó este sábado a la Argentina luego de su visita oficial a Francia, donde participó de la Argentina Week París y desarrolló una agenda de actividades orientada a fortalecer los vínculos internacionales y promover inversiones en el país. El mandatario aterrizó a las 10:15 en el Aeroparque Jorge Newbery, acompañado por integrantes de la comitiva oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La gira incluyó encuentros institucionales, reuniones con representantes del sector privado y actividades junto a gobernadores argentinos. El objetivo de la agenda fue presentar oportunidades de negocios y mostrar el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional ante empresarios y actores económicos internacionales.

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La reunión con Macron y los gobernadores argentinos

Uno de los encuentros centrales de la visita se realizó en París, donde Milei se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La reunión formó parte de la agenda bilateral entre ambos países, en un contexto en el que la administración argentina busca ampliar sus vínculos económicos y atraer capitales extranjeros. Además, el mandatario compartió una actividad con gobernadores argentinos en la que también estuvo presente Macron. La fotografía del encuentro mostró al Presidente junto a representantes provinciales y funcionarios, en una instancia que reunió a autoridades nacionales, provinciales e internacionales durante la visita oficial.

La participación de los gobernadores se enmarcó en la estrategia de presentar las oportunidades productivas de las distintas regiones del país y establecer contactos con potenciales inversores. La presencia de representantes provinciales permitió incorporar una dimensión federal a la agenda de promoción económica desarrollada en Francia. La gira también buscó fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado, con el propósito de generar nuevas oportunidades comerciales y ampliar la llegada de inversiones a la Argentina.

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El cierre de la Argentina Week en la Torre Eiffel

La última actividad de Milei en París se desarrolló el viernes en uno de los salones de la Torre Eiffel, donde encabezó un encuentro con empresarios, funcionarios y representantes argentinos. Durante el acto, el mandatario destacó el potencial económico del país y convocó a los asistentes a participar de la nueva etapa que busca impulsar su administración. “Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, expresó el Presidente. Luego, sostuvo que la Argentina atraviesa un cambio de etapa y afirmó: “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”.

Milei también manifestó su intención de repetir este tipo de encuentros en París y en otros foros internacionales para conectar al país con inversores y mercados extranjeros. “Queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, señaló durante su discurso.

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La búsqueda de inversiones y los contactos con empresarios

La Argentina Week fue uno de los ejes de la visita oficial a Francia. La iniciativa buscó mostrar las oportunidades de inversión en la economía argentina, con especial atención en sectores estratégicos y en las posibilidades de ampliar la participación del país en los mercados internacionales.

La agenda presidencial también incluyó una reunión bilateral con Macron, en la que ambos mandatarios abordaron cuestiones vinculadas con la relación entre la Argentina y Francia. El viaje se desarrolló en un contexto en el que el Gobierno busca captar capitales para proyectos productivos y consolidar vínculos con empresas internacionales.

Durante las jornadas, la delegación argentina mantuvo actividades con representantes del ámbito empresarial y funcionarios. La participación de gobernadores también formó parte de la estrategia de promoción, con el objetivo de presentar oportunidades de negocios en distintas provincias y sectores de la economía.

CS