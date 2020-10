Jorge Asís: "No hay reacción, no hay poder, no hay con quién hablar"

Jorge Asís analizó la situación del gobierno nacional ante la crisis económica: opinó que en el Ejecutivo nacional "no hay reacción, no hay poder, no hay con quién hablar" y que el presidente Alberto Fernández "tiene la credibilidad perforada" pese al acuerdo con los bonistas por la deuda. El escritor y periodista también evaluó el rol de "la Doctora" Cristina Kirchner, que "es buena candidata, es vivísima y para algunas cosas es conductora", pero "tampoco tiene alguna idea de cómo salir de esto". Además, se refirió a la reaparición de Mauricio Macri, su tour mediático y la próxima salida del provocador libro de su hermano Mariano.

"Todos ven que la mano viene muy mal. No hay reacción, no hay poder, no hay con quién hablar. Esto es grave. Se vivió esta euforia del 17 de octubre, como puede ser la semana próxima con el aniversario (de la muerte de Néstor Kirchner), son cuestiones de calendario. Son todos simulacros de ostentación de un poder que no está", comentó Asís, entrevistado este miércoles 21 de octubre por Luis Novaresio en Animales Sueltos (América)

Para el analista político, "es casi imposible, en este estado, la recuperación de la confianza". "El presidente tiene la credibilidad perforada. Anduvo muy bien la negociación (de la deuda externa), pero hoy los bonos argentinos hoy están más bajos. Salís de una negociación aparentemente exitosa y el mercado, la realidad, te comieron eso muy rápido", reprochó a la gestión de Fernández.

También fue crítico con la vicepresidenta, aunque descartó que esté minando al gobierno nacional: "No creo que tampoco la Doctora tenga ninguna especie de obstrucción, me parece que ella tampoco tiene ninguna idea de cómo salir de esto, no creo que haya ninguna idea diferenciadora, superadora", cuestionó.

"El gobierno es mediocre con buenos fundamentos justificatorios (la pandemia, la herencia), pero esto no va. Nadie quiere que fracase, y nadie hace absolutamente nada. Es como la espera de algo que va a pasar y que se espera que pase, algunos pueden decir devaluación. Estamos en la frontera de una anomia, pasan cosas que son absolutamente inmanejables. No sabés dónde está el poder, no sabés con quién hablar, no sabés quién baja línea. El Presidente, en su afán de tratar de quedar más o menos bien con todos los sectores en pugna, quedó diluido. En la Argentina hay un estado beligerante, de una solución que no se encontró todavía, un conflicto irresuelto de la Doctora con los grandes medios de comunicación. Esa es una pelea absurda, porque los dos bandos no tienen infantería para seguir, y los dos tienen la pólvora mojada", continuó Asís.

Para el autor de Diario de la Argentina, "todos le temen a diciembre, que es la antesala del verano". "Tenés temores por una cuestión de desabastecimiento, que es peor que el precio del dólar. Todos ven que se va a un pozo. ¿Para qué cambiar a un ministro? Para que te lo consuma la realidad en 4 días, antes esperemos a ver si la cosa se acomoda. En este momento no hay manera de generar confianza, salvo que aparezca la Doctora y hable. Que se sepa cuál es su modelo de país, porque yo no creo que lo único que le interese es la resolución de sus problemas judiciales", argumentó.

"La estrategia del Gobierno es ver cómo se hace de unos miles de millones de dólares para tirar. El objetivo es el mérito de durar. Son conscientes que tienen que llegar a marzo y si llegan con respiración artificial, desde un piso es mucho más fácil buscar un rebrote, aunque para eso tiene que haber un crecimiento de la política que hoy está en la articulación de Massa, con Wado y Máximo. Esa articulación tendrían que explotarla porque no tienen los rencores de los más grandes, tienen códigos culturales que les permiten sentarse con oposiciones y armar algo que, si se explora, puede haber algo importante", completó el escritor.

Alberto Fernandez en el acto del 17 de octubre

El peronismo y la vuelta de Macri

Tras los actos del 17 de octubre, Jorge Asís habló también de la historia y la actualidad del peronismo: "¿Dónde está el peronismo? ¿Este gobierno es peronista? En sus 75 años de historia, el peronismo solo tuvo 3 jefes: Perón, Menem y Kirchner, que eran elementos superadores. La Doctora es buena candidata, es vivísima y para algunas cosas es conductora. Después hubo dos poleas de transmisión: Antonio Cafiero y Duhalde. El peronismo es un restaurante de tenedor libre donde cada uno elige qué se sirve, en especial cuando no hay una conducción. No es solo la marchita, es mucho más", analizó.

Por último, el analista se refirió a la reaparición del expresidente Mauricio Macri, el tour mediático que protagonizó en los últimos días, y el libro de su hermano, Mariano Macri, que sale en los próximos días y promete revelar secretos de su familia. "La presencia de Macri fue previsible, nunca se va a ir de la política. Ahora va a recibir un golpe, pero él tiene un estilo de hacer política que pasa por su condición de celebridad y este libro será parte de ese relato", opinó.

"Desde el punto de vista político, el centro es la relación entre Macri y Larreta, que tiene que sostener una candidatura durante 3 años en un país incierto y es mucho tiempo para gobernar y, simultáneamente, aspirar a ser presidente. Macri aprendió política, dice que no será candidato y que su gobierno terminó en agosto, que es una manera de tirar la pelota al otro aunque eso no minimice la magnitud del fracaso que tiene que remontar. Es un hombre con ego fuerte que va a generar mucho más reportajes", concluyó.

