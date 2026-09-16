Jorge Macri y Cristian Ritondo llevaron la agenda del PRO a la Casa Blanca

Jorge Macri y Cristian Ritondo encabezaron en Washington una agenda política del PRO que incluyó una reunión en la Casa Blanca con Richard Walters, Deputy Chief of Staff para Asuntos Legislativos y Políticos, además de encuentros con congresistas republicanos y una exposición en el Atlantic Council. Durante la visita, "conversamos sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el Presidente Javier Milei", dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales encuentros fue con Richard Walters, jefe de gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos, junto al Diputado Cristian Ritondo, Jorge Macri, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad y de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo.

Reunion con Richard Walters, White House Office of the Deputy Chief of Staff for Legislative and

Political Affairs.

“La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

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"El desafío es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad, y dejar en claro que no vamos a volver al pasado. Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”, agregó.

La delegación también mantuvo encuentros con integrantes del Congreso estadounidense. Entre ellos estuvieron el senador republicano por Ohio Bernie Moreno, el representante republicano por Ohio Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus, y la representante republicana por Florida María Elvira Salazar. Las reuniones estuvieron centradas en la relación entre Estados Unidos y la Argentina, el escenario político de la región y la importancia de ampliar los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

Reunión con María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida.

En ese marco, Jorge Macri planteó la importancia de que el PRO tenga una agenda internacional propia y participe activamente de las conversaciones sobre el futuro de la Argentina, la relación con Estados Unidos y los desafíos que enfrenta América Latina.

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Como parte de la agenda en Washington, Macri y Ritondo participaron además de una conferencia en el Atlantic Council, donde expusieron sobre la experiencia de Buenos Aires y el papel que puede desempeñar la Ciudad en la nueva etapa que atraviesa el país.

"El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, dijo el diputado Cristian Ritondo.

Por su parte, Jorge Macri presentó a Buenos Aires como una posible puerta de entrada para compañías estadounidenses interesadas en desarrollar negocios en la Argentina y la región. En ese punto, destacó la concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento que reúne la Ciudad.

RM/ff