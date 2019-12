Jorge Todesca: "La UCA induce confusión, politiza un tema de respeto y revela un sesgo autoritario"

En el marco de la polémica desatada en torno a las cifras de pobreza en el país, el ex titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Jorge Todesca, criticó con dureza al Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), luego que dicho ente anticipara la posibilidad de que exista una importante brecha entre su medición y la que difundirá en marzo el organismo nacional. Al respecto, Agustín Salvia, titular del Observatorio de Deuda Social, advirtió este sábado que la pobreza del Indec rondará al 34,1% en su próximo informe, considerando datos estadísticos del tercer trimestre de este año.

Frente a estas proyecciones vertidas desde el medidor universitario, Todesca consideró "insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo".

"Eso Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario", consignó en su dura respuesta el ex titular del Indec a través de Twitter. Todesca dejó el cargo para ser reemplazado por Marco Lavagna luego de un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y el líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

El anticipo de Salvia respecto a la brecha que podría darse en la medición oficial y la que realizó la UCA, cuyo número por encima del 40% provocó alto impacto en los últimos días de la campaña antes de las elecciones de octubre, derivó en un áspero debate en redes entre quienes acusaron al ente de la UCA de "forzar la medición para perjudicar al gobierno de Mauricio Macri", y quienes defendieron el trabajo del Observatorio de la Deuda Social. "Va a haber un aumento significativo de la brecha (entre la medición oficial y la de la UCA), pero nosotros ratificamos los resultados de nuestra medición", le dijo el sociólogo Salvia al diario La Nación.

Este sábado, PERFIL dialogó con Agustín Salvia, quien ratificó la cifra difundida a principios de este mes: "Para nosotros la pobreza del tercer trimestre sigue siendo del 40,8%, pero lo que reflejamos es que los números del Indec, a partir de los datos de ingresos que publicaron, van ser distintos a los nuestros", explicó.

Sin embargo, el investigador aclaró, para que no se genere polémica, que el Observatorio de la Deuda Social "no quiere proponer una cifra de pobreza oficial y alternativa. No ponemos en duda la idoneidad del Indec de (Jorge) Todesca". Sin embargo,, Salvia estimó que, en marzo, cuando el Indec difunda los números de pobreza del segundo semestre de este año, los mismos "no deberían ser menores al 36 o 38%".

"No puede dar menos que eso. Si en el primer semestre la pobreza fue del 35%, en el segundo, con la caída del producto, del empleo y del salario, no puede haber menos pobres". Pese a su intención de no generar polémica con las cifras oficiales, Salvia sostuvo: "Si la pobreza del Indec para el segundo semestre llega a ser menor al 35%, ahí sí voy a tener una opinión mucho más contundente".

Fueron esas palabras las que generaron la fuerte respuesta de Todesca en las redes, remarcando no solo que le resultaba "insólito" que Salvia anticipara cifras del Indec en marzo, sino además acusarlo de incitar a "confusión con un tema que debería ser tratado con respeto", llegando incluso a considerar las afirmaciones del especialista de la UCA "revela un sesgo autoritario".

Una semana antes de las elecciones de octubre, Salvia indicó que la pobreza podría aumentar al "39 o 40 por ciento" de la población para fin de año, afirmación que conmovió la campaña y sirvió además para apuntalar el discurso opositor sobre el fracaso de las políticas macristas. "La dinámica actual es de aumento de la inflación con profundización del estancamiento. Esperemos que la situación se estabilice pronto porque, si no, llegaremos a ese 39 o 40 por ciento a fin de año", había dicho el académico en declaraciones a Radio Con Vos. Sus dichos se dieron luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara a fines de agosto que la pobreza en la Argentina había aumentado de 32,0% a 35,4% en el primer semestre del año, el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001.

