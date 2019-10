Para la UCA, la pobreza podría alcanzar al "39 o 40 por ciento" de la población a fin de 2019

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió este martes 1 de octubre que la pobreza podría aumentar al "39 o 40 por ciento" de la población para fin de año. "La dinámica actual es de aumento de la inflación con profundización del estancamiento. Esperemos que la situación se estabilice pronto porque, si no, llegaremos a ese 39 o 40 por ciento a fin de año", expresó el académico en declaraciones a Radio Con Vos.

Sus dichos se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara este lunes 30 de agosto que la pobreza aumentó de 32,0% a 35,4% en Argentina en el primer semestre del año, el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001, a menos de un mes de las elecciones en las que el presidente Mauricio Macri busca su reelección y el kirchnerismo busca regresar al poder.

Para la UCA, casi la mitad de los chicos del conurbano recibe ayuda alimentaria

""El dato es obvio y era esperado. El proceso no llegó a su techo. La secuencia comienza en 2017, con una burbuja de consumo. Ese año los salarios le ganaron a la inflación, hubo crecimiento de empleo, más programas sociales en un momento electoral y la pobreza bajó al 25 por ciento. A partir de ahí se agotaron las condiciones macroeconómicas, cambió la situación internacional y hubo mala praxis acumulada", argumentó Salvia en relación al contexto económico. Según expresó, desde el año pasado hubo "un aumento sistemático de la estanflación, devaluaciones, impacto inflacionario, políticas de ajuste y mayor recesión".

"Ahí empieza a subir la pobreza hasta 33 por ciento en el último trimestre del año pasado; 34 en el primer trimestre de este año y 36 por ciento en el segundo trimestre, por eso el promedio es del 35. Hoy estaremos en 37 o 38 por ciento", afirmó, según los datos de la UCA, y recalcó: "El presupuesto no solamente no te alcanza sino que no podés planificar para el futuro. Tenés que caer en endeudamiento, reducción de la dieta, los gastos de salud, educación, vivienda. Te empobrecés en materia de ingresos y en todas tus condiciones de vida".

Según la UCA, más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en Argentina

En este marco, para director del Observatorio la crisis volvió a afectar a sectores medios y bajos "que habían conocido la pobreza en 2001" y que habían salido en 2004 o 2005. "No son sectores marginales. Los marginales cayeron en la indigencia, que hoy estaría en un 8 o 9 por ciento. En promedio, del segundo trimestre de 2018 al segundo trimestre de este año, el ingreso real per cápita de cada argentino urbano cayó en promedio un 12 por ciento. Y entre el 20 por ciento más pobre cayó casi un 20 por ciento", detalló.

Según el Indec, el peor indicador histórico fue posterior a la crisis de 2001, cuando midió una pobreza de más de 55%, tras la caída del régimen de tipo de cambio fijo y privatizaciones. Desde entonces, el índice -que engloba a la población que no puede comprar alimentos u otros productos y servicios básicos como ropa y transporte-, bajó hasta ubicarse en 26% en 2013.

"Hoy, las políticas de asistencia son insuficientes para sacar a la gente de la indigencia. Se necesita mucho más que la emergencia alimentaria. Una manera sería ampliar las partidas para comedores, políticas sanitarias, de protección psicológica y social y promover la economía informal en sectores populares. La pobreza es estructural y se la ha dejado crecer con la expectativa que una nueva burbuja, un brote de crecimiento va a dejar un derrame que no ocurre. Esa otra Argentina va a requerir de políticas activas de inclusión social que todavía no vemos", expresó.