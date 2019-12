Juan Ramos Padilla sobre Bonadio: "Me estuvieron espiando y a mí no me gustan que me espíen"

Los jueces Ramos Padilla, padre e hijo, están en pie de guerra con gran parte de sus colegas magistrados. Días atrás, Juan Ramos Padilla (padre de Alejo y juez de Cámara) realizó una presentación ante el presidente de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Irurzun, para que aparte a Claudio Bonadio de la causa denominada "Operativo puf". Si bien el pedido fue rechazado, Ramos Padilla padre continuó su pelea por fuera de los tribunales. Primero difundió una grabación de su declaración y hoy habló con el programa Gente de Derecho, que se emite por Radio Cooperativa, en el que se refirió en duros términos tanto hacia Irurzun como hacia Bonadio.

"Fueron a mirar mi historia clínica, cuáles eran mis cuentas corrientes, investigaron mis tuits y estuvieron viendo a las conferencias y las charlas que di. A mí no me gusta que me espíen. Si quieren saber algo de mí que me llamen", desafió Ramos Padilla y luego agregó: "Como tenía elementos suficientes para saber que me espiaban dije 'señor Bonadio, si ustedes quiere saber algo me lo pregunta'. Entonces pedí que me tomen declaración a indagatoria. Porque me tomaban como el jefe de un complot".

La declaración ante Irurzun despertó cierta polémica, ya que algunos medios de comunicación interpretaron que Ramos Padilla había tenido una declaración amenazante. Sin embargo, en la entrevista radial, él señaló que no fue así y agregó: "Con Irurzun éramos amigos, conozco a su hermano y a su sobrina".

Por otra parte, el magistrado declaró: "El Operativo puff son las escuchas que hicieron a los presos políticos o políticos presos donde Eduardo Valdés dice 'Bonadio puf' y 'Stornelli puf' y a partir de ahí se armó un expediente inventado". Precisamente, Ramos Padilla intentó tener acceso al expediente, pero le fue negado.

En la declaración ante Irurzun, Ramos Padilla también señaló ciertos aspectos espúreos respecto de la forma que esta causa cayó sobre las espaldas de Bonadio, pese a que el propio Bonadio está involucrado en la misma: "Esto empezó con una denuncia anónima, pero algo salió mal y resultó sorteado para investigar el juez Rodríguez. Entonces se presentan las diputadas (Mariana) Zuvic y (Paula) Oliveto denunciando al juez porque fue mencionado por haber recibido dinero de la viuda de Daniel Muñoz y y se sorteó nuevamente: ahora sí, cae en Bonadio”.

"Esta es la nueva doctrina Irurzun, donde no solo se investiga a una persona sino también a la familia", reseñó hoy en Radio Cooperativa el padre del juez federal de Dolores.Y también especuló "si yo era un ciudadano común Irurzun me sacaba el teléfono o me mandaba al calabozo".

Por último, Juan Ramos Padilla, muchas veces criticado por su uso de Twitter, defendió su derecho a manifestar su posición ideológica: "Parece que no podemos tener ideología. Y eso es un poco hipócrita. Uno mira la Corte y sabe que todos tienen su ideología política".

JPA EA