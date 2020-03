Julio De Vido: "A lo único que le tengo miedo es que a mi familia le pase algo"

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, dio una entrevista tras recuperar su libertad y dijo que "durante el kirchnerismo no hubo corrupción". Además, se diferenció de Alberto Fernández y criticó duramente a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Durante el kirchnerismo no hubo corrupción. Que a mi me conste, ninguno. Sí lo hubo en los últimos cuatro años. Salimos en libertad, no porque Alberto es presidente, sino por el voto soberano", dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

En esa línea, se refirió a los presos políticos durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "ninguna imputación es creíble" con respecto a las causas que pesan sobre su labor en el Estado. Respecto de la Tragedia de Once, afirmó que "la condena no está firme", en referencia a que si bien en primera instancia ya fue condenado, la Cámara de Casación aún no la dejó firme.

Incluso, De Vido dijo que sobre esa causa "lo de Jaime está todo por verse después de las declaraciones de (Carlos) Pagni", haciendo alusión al periodista de TN y La Nación que dijo que la Justicia decidió su detención al enterarse que el matutino en donde trabaja publicaría una tapa responsabilizando a los jueces de permitir la corrupción del kirchnerismo.

Video | El fallido de De Vido: "El odio va a triunfar siempre sobre el amor"

Más adelante y siempre en un tono confrontativo con Reynaldo Sietecase, el conductor del programa radial, el ex diputado marcó sus diferencias con el presidente de la nación: "Tengo diferencias ideológicas y políticas profundas con Alberto Fernández".

Y dio su evaluación de la gestión del nuevo gobierno hasta ahora, de quien se mostró identificado sólo con Cristina Fernández de Kirchner: "En el tema judicial, que la expresidenta está llevando una postura correcta, en el caso de Jujuy, que lo veo con esperanza. En el caso del ejecutivo, veo una política errática en lo económico y faltan todas las denuncias que debió haber hecho contra la administración de Macri".

Julio De Vido, tras ser liberado: "Si hay Justicia, la causa Once se va a caer"

Por último, contó que "Cristina nunca me llamó. No he hablado con Cristina en estos dos años, tampoco me preocupa. Tengo afinidad ideológica con Cristina y no con Alberto" y disparó contra Santiago Cafiero al decir que "me parece una caricatura, no puede ser Jefe de Gabinete".

J.D. / C. P.