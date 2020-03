Julio De Vido, tras ser liberado: "Si hay Justicia, la causa Once se va a caer"

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, estrenó su libertad y en su regreso a Comodoro Py dejó una frase que seguramente despertará las críticas de los famiilares de las víctimas de la tragedia de Once: Si hay Justicia en este país, la causa Once se va a caer”, respondió ante las preguntas de los periodistas.

El exfuncionario adjudicó su liberación a la “voluntad soberana del pueblo argentino” . “El amor triunfa sobre el odio y la vida sobre la muerte; yo fui detenido sin siquiera haber sido indagado y quiero agradecerles a todos los que dieron testimonio de lo que vivimos y a los compañeros que me fueron a visitar de todos los partidos políticos y de todas las religiones”, agregó.

El Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) ordenó el miércoles 4 excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio. Se trata del mismo tribunal que en noviembre del 2019 pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

Julio De Vido ya está libre: cronología de la causa que lo había llevado a prisión

El ex funcionario permanecía detenido desde el 25 de octubre de 2017, después de haber perdido sus fueros como diputado nacional, y la resolución del TOF1 implica que recuperará la libertad de manera inmediata.



Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación". En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.